Yalçın Koşukavak: "Oyuncularımı tebrik ediyorum"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Vanspor FK müsabakasının ardından, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok özverili oynuyorlar" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 33. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Vanspor FK’yı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Takımım bugün ilk 35 dakika çok güçlü bir oyun oynadı. İlk 35 dakikada 2-0, 3-0 yapıp maçı bitirebilirdik. 3. bölgede geçiş uçlarında tercih hataları yaptık. İlk yarı Vanspor FK’yı oyuna ortak ettik. Ön hattımız biraz kırılınca aşağıda savunma yapmaya başladık. Çok şükür devreye gol yemeden girdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok özverili oynuyorlar. Çok özverili mücadele ediyorlar. Milli araya girmeden önce de çok yorulmuştuk. Bu milli ara işimize çok yaradı" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

