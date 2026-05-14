Yalnız yaşayan kadın ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Urfa Kapısı bölgesinde yaşandı. Yalnız yaşayan 60 yaşındaki Sabriye Kömek’ten 2 gün boyunca haber alamayan komşuları, merak edip kaldığı eve giderek durumunu sormak istedi. İçeriden kimsenin cevap vermemesi üzerine evin kapısını açamayan komşuları, getirdikleri merdiven yardımıyla pencereye ulaştı. Demir korkulukları söken vatandaşlar, camı kırdı. İçeri giren vatandaşlar, kadının hareketsiz halde yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kadının ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



