Yalnızca yılda 2 kez gerçekleşiyor! 261 yıl önce yapıldı, hala ilgiyle izleniyor

Tillo ilçesinde hocası İsmail Fakirullah'ın 1734'te vefatının ardından çok üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, 'Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?’ diyerek arayışa girdi. İbrahim Hakkı Hazretleri, 1764'te hocası için yan tarafında kule bulunan türbe ve Tillo'nun yaklaşık 3 kilometre uzağında tepe üzerinde taş duvar yaptı.

Her yıl ekinokslarda doğan güneşin, duvarın ortasında bulunan pencereden süzülen ilk ışınları, kuledeki aynaya yansıdıktan sonra ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye ve oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucuna doğuyor.

1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesiyle, düzenek izlenemez hale geldi. 2011'de farklı üniversitelerden bilim insanlarının yaptıkları çalışmayla yeni pencere açılıp olayın tekrar izlenmesi sağlandı.

HER YIL 2 KEZ GERÇEKLEŞİYOR!

Her yıl gece ve gündüzün eşit olduğu 21 Mart ve 23 Eylül'de gerçekleşen, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2015 yılında dahil edilen 'Işık Hadisesi' etkinliği için Türkiye'nin dört bir yanında insanlar ilçeye geldi.

Etkinlik, ilçe meydanında kurulan platformda Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Vatandaşların hadiseyi izlemesi için meydana dev ekran kuruldu. Davetliler, saat 06.19'da sabahın ilk ışıklarıyla güneşin aydınlattığı türbeye yansıyan hadiseyi 5 dakika boyunca çıplak gözle izledi. Etkinliğe Vali Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, Tillo Kaymakamı Tanju Çanakcıoğlu, Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan da katıldı.

"BU IŞIK HADİSESİNİ İZLEMEK İÇİN YENİDEN GELİRİM"

Trabzon’dan ışık hadisesini izlemek için Siirt’e geldiğini belirten Hasan Çiftçi (66), “Bugün ışık hadisesini görme arzum yerine geldi, mutlu oldum. Canlı bir şekilde izledik. Bu ışık hadisesini izlemek için Allah nasip ederse yeniden Siirt’e gelirim” dedi.

"ÇOK FAZLA ETKİLENDİK"

Etkinliğe İstanbul’dan ailesi ile katılan ve ışık hadisesinden çok etkilendiğini belirten Hüseyin Aydın (70), “Çok güzel bir atmosfer, ilk defa bu hadiseyi izlemek için geliyoruz. Gerçekten mükemmel bir hadise. Çok fazla etkilendik, fırsat buldukça bu etkinliğe gelirim inşallah” diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır