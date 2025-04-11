Yalnızlıktan strese girmiş! Diyarbakır'da firari deve kuşuna eş aranıyor

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesinin gezici klinik uygulaması kapsamında akademisyenler ve son sınıf öğrencilerinden oluşan mobil ekip, hediye edildiği iş insanının benzinliğinden 11 Şubat'ta kaçarak Diyarbakır-Silvan karayolunda görülen, yaklaşık 15 kilometre yol giderek kendisini büyüten Fesih Ateş'in yaşadığı merkez Yenişehir ilçesi Güzelköy Mahallesi'ne dönen deve kuşunu sağlık kontrolünden geçirdi.

Mobil ekip üyeleri, sahibinin "Hüdhüd" adını verdiği deve kuşunu muayene etti.

DÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Yayla, AA muhabirine, "firari deve kuşu" olarak gündeme gelen deve kuşunun sağlık kontrollerini yapmak için öğrencileriyle birlikte yaşadığı kırsal mahalleye geldiklerini söyledi.

Deve kuşunun evine dönüş sürecinde bir stres yaşadığını ifade eden Yayla, "Stres sonrası geçici iştah kaybı ve depresyon gibi bulguları vardı. Uygulanan tedaviler sonucunda ve bugünkü yaptığımız muayenede sağlığına kavuştuğunu belirledik. Şu an durumu gayet iyi." dedi.

Yayla, deve kuşu yetiştiriciliğinin Türkiye'de yaygınlaştığına işaret ederek, öğrenciler mezun olmadan önce bu tarz uygulamalarla onları daha iyi yetiştirme gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

DEVE KUŞUNA EŞ BULUNMASI ÇAĞRISI

DÜ Hayvan Hastanesi Başhekimi ve Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan İçen de sahibine dönüşü sırasında deve kuşunun yoğun bir stres yaşadığını ifade ederek, eve ulaştıktan sonra sahibiyle olan bağı sayesinde stresinin azaldığını kaydetti.

"Sahibiyle arasında çok ciddi bir bağ kurmuş, buna şahit olduk." diyen İçen, daha önce de birçok deve kuşu çiftliği gezdiğini, ilk kez böyle bir sevgi bağına rastladığını ifade etti.

Normalde deve kuşlarının yabancı kişiler gördüğünde paniklediğini, tepki gösterdiğini dile getiren İçen, "Bu tepkiyi görmedik, muayene etmemize müsaade etti. Muayenede yalnız olmasından kaynaklı bir anksiyete durumu tespit ettik. Onun dışında sağlık olarak bir problemi yok. Sahibi de deve kuşu ile ciddi bir bağ kurmuş. En kısa zamanda deve kuşuna bir eş bulmamız lazım ki depresyondan çıkartabilelim. Hem sahibine hem de deve kuşuna destek olmak isteyenlere bir çağrıda bulunmak istiyoruz, imkanı olanlar bu deve kuşuna bir eş bulsun." diye konuştu.

Prof. Dr. İçen hem Hüdhüd hem de ona eş olarak bulunacak deve kuşuna her türlü sağlık hizmetini sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

"HOCALARIMIZ BURAYA GELECEĞİMİZİ SÖYLEYİNCE HEYECANLANDIK"

DÜ Veteriner Fakültesi son sınıf öğrencilerinden Nuri Baran da deve kuşunun sahibiyle olan bağının hayranlık uyandırıcı olduğunu belirtti.

Ayşenur Özlü de deve kuşunun hediye edildiği yerden kaçarak sahibini bulduğunu ve sahibiyle olan bağını medyadan takip ettiklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Hocalarımız buraya geleceğimizi söyleyince de heyecanlandık. İlk defa gördük, dokunduk, muayene ettik. Bizim için farklı bir deneyim oldu. Mizaç olarak sert bir hayvan olduğu için bu tür bir bağın kurulması çok özel. Deve kuşuyla güzel kareler de yakaladık."

Deve kuşunun sahibi Fesih Ateş ise bu ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, sağlık ekiplerinin gösterdiği ilginin mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Ateş, "Birkaç sıkıntısı vardı, tedavisini yaptık. Şu an durumu çok iyi. Deve kuşuna bir eş ihtiyacımız var." dedi.

İlk kez bir deve kuşunu muayene etme imkanı bulan veteriner fakültesi öğrencileri "Hüdhüd" ile fotoğraf çektirdi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır