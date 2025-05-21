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Yalova can pazarı... Park etmek istemişti: Genç kız aracın altında kaldı! O anlar kamerada

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Yalova'da kaydedilen görüntüler izleyenlerin adeta kanını dondurdu. Aracını park etmeye çalışan bir sürücü, kaldırımda yürüyen lise öğrencisine çarptı. Aracın altında kalan genç lise öğrencisi olay sonrası ağır şekilde yaralanırken yaşanan anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Yalova'da 18 yaşındaki Sena Nur Şahin isimle genç lise öğrencisi kaldırımda yürürken korkunç bir olay yaşadı. Park etmek isteyen bir sürücünün kendisine çarpması sonucu aracın altında kalan genç kız yaşam savaşı veriyor...

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GENÇ KIZ ARACIN ALTINDA KALDI

Alınan bilgiye göre, E.G. adlı kadın yönetimindeki otomobil, yol kenarına park edilirken kaldırıma çıkarak lise öğrencisine çarptı.

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OLAY ANI SANİYE SANİYE KAMERALARDA

Yere düşen öğrenci Sena Nur Şahin (18) otomobilin altında kaldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobil genç kızın üzerinden çekildi.

Daha sonra ise olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Kazada ağır yaralanan Şahin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Yalova
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