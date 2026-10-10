Yalova'da 3.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi: "Öncü bir deprem değil"

Yalova'da saat 22.08'de bir deprem meydana geldi. AFAD'dan depreme ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada yerin 8 km altında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı.
Deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
İstanbul’da bazı vatandaşlar, depremden saniyeler önce telefonlarına bildirim geldiğini belirtti.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan depremle ilgili olarak "22:08’de Yalova açığında oluşan M3,8 büyüklüğündeki deprem bir öncü deprem değil, yerel bir gerginlik boşalmasıdır. Sıkıntı yok." dedi.
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