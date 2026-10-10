Yalova'da 3.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi: "Öncü bir deprem değil"

Yalova'da saat 22.08'de bir deprem meydana geldi. AFAD'dan depreme ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada yerin 8 km altında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

TELEFONLARA BİLDİRİM GİTTİ

İstanbul’da bazı vatandaşlar, depremden saniyeler önce telefonlarına bildirim geldiğini belirtti.

"ÖNCÜ BİR DEPREM DEĞİL"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan depremle ilgili olarak "22:08’de Yalova açığında oluşan M3,8 büyüklüğündeki deprem bir öncü deprem değil, yerel bir gerginlik boşalmasıdır. Sıkıntı yok." dedi.