Yalova'da alt geçitte yol verme tartışmasında kadın sürücü trafiği kilitledi

Olay, saat 19.00 sıralarında Yalova'nın Taşköprü ilçesinde Çavuşçiftliği mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Çavuşçiftliği'nde bulunan tek şeritli alt geçitte kadın sürücü ile servis minibüsü karşılaştı.

BİRBİRLERİNE YOL VERMEMEK İÇİN İNATLAŞTILAR!

Sürücüler birbirlerine yol vermemek için inatlaştı. Bu sırada servis minibüsünün arkasında uzun araç kuyruğu oluştu. Kadın sürücünün arkası boş olmasına rağmen inatlaşarak yol vermedi. Kadın sürücünün yol vermesini bekleyen diğer sürücüler de araçlarından inerek tepki gösterdi. Geri gitmeyeceğini belirten kadın sürücü, polis çağrılmasını istedi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma görevlisi tarafından ikna edilen kadın sürücünün aracıyla geri gitmesiyle yaşanan gerginlik sona erdi. Trafik akışı normale dönerken yaşanan tartışmalar ise cep telefonu ile kaydedildi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır