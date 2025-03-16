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  4. Yalova'da korkutan orman yangını! Çınarcık ilçesinde yaşanan yangın rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamıyor

Yalova'da korkutan orman yangını! Çınarcık ilçesinde yaşanan yangın rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamıyor

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
16.03.2025 14:42
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Yalova'da korkutan orman yangını! Çınarcık ilçesinde yaşanan yangın rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamıyor

Şenköy Soğuksu mevkisi ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını meydana geldi. Yangına orman ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Rüzgar nedeniyle zor anlar yaşayan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yalova Çınarcık orman yangını rüzgar müdahale
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