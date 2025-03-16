Yalova'da korkutan orman yangını! Çınarcık ilçesinde yaşanan yangın rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamıyor

Şenköy Soğuksu mevkisi ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını meydana geldi. Yangına orman ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Rüzgar nedeniyle zor anlar yaşayan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

(İHA)