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Yalova'da korkutan yangın! Apartmanda mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye kurtardı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 2'si çocuk, biri bebek 7 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yalova'da korkutan yangın! Apartmanda mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye kurtardı
Begüm Özkaynak

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy İtfaiyesi, Sahil Mahallesi'nde Marmara Caddesi'ndeki Bilgiç Apartmanı'nda dün gece saatlerinde çıkan yangın, mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı. Yangına hızlı bir şekilde müdahale eden itfaiye ekipleri, binada mahsur kalanları tahliye ederek söndürme çalışmaları gerçekleştirdi. Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürü Murat Erdoğan, gece saatlerinde başlayan yangının alt kattaki elektrik panosundan kaynaklandığının düşünüldüğünü belirterek, "Bu noktada başlayan yangın asansör kablolarının bulunduğu kısımdan yukarı sirayet ederek çatıya doğru etkili oluyor. Ekiplerimiz sabaha kadar çalışarak gerekli müdahaleleri yaptı ve birkaç saat içinde güvenliği sağladı. İlk etapta bina içinde yoğun dumandan etkilenen 2 yetişkin ve 2 çocuğu dahili girişten girerek tahliye ettiler. İkinci katta terasta yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 2 yetişkin ve bir bebeğin tahliyesini de itfaiye aracımızın merdiveniyle terasa ulaşan itfaiye erlerimiz sağladı. Binadan 4'ü yetişkin, 2'si çocuk, biri bebek olmak üzere 7 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi" diye bilgi verdi.

(İHA)

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yangın Yalova
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