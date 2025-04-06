HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yalova'da minibüs sürücüsünü av tüfeğiyle vurmuştu! Kocaeli'de yakalandı

Yalova'da minibüs sürücüsü S.İ.’yi, aracına bineceği sırada yanına motosikletle yaklaşıp, av tüfeğiyle vurarak yaralayan B.Ö., kaçtığı Kocaeli’de yakalandı. Şüphelinin kaçmasına yardım ettiği belirlenen 2 şüpheli Yalova’da gözaltına alınırken, 1 kişinin de arandığı bildirildi.

Yalova'da minibüs sürücüsünü av tüfeğiyle vurmuştu! Kocaeli'de yakalandı

Olay, dün İsmetpaşa Mahallesi Cevher Sokak’ta meydana geldi. S.İ., 77 ABC 416 plakalı minibüsüne bineceği sırada, yanına yaklaşan motosikletten av tüfeğiyle ateş açıldı. S.İ., bacağına isabet eden saçmayla yaralanırken, motosikletli şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan S.İ., gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, 1 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Kaçarken bir otomobilin çarptığı motosiklet yol ortasında devrilmiş halde bulundu. Yol kenarına atılan av tüfeğine de el konuldu. Polis, Kocaeli’ye kaçtığı tespit edilen B.Ö. isimli şüpheliyi yakalayıp, kente getirdi. Şüphelinin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen V.G. ve M.S. de Yalova'da gözaltına alındı. M.M.E. isimli şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan olay yerinde yapılan çalışmalarda 1 av tüfeğiyle birlikte, 23 dolu fişek, 20 kartuş, ateş edilen araçta yapılan aramada ise 400 kaçak makaron ele geçirildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir Valiliği açıkladı! Soğuk hava ve yağmur uyarısıİzmir Valiliği açıkladı! Soğuk hava ve yağmur uyarısı
Bahçeyi çapalarken kabus yaşadıBahçeyi çapalarken kabus yaşadı

Anahtar Kelimeler:
Yalova
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!

Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!

"Erdoğan'a sesleniyorum" diyerek çağrı yaptı: "İcazet alıp almadığını gözümüzün içine bakarak söyle"

"Erdoğan'a sesleniyorum" diyerek çağrı yaptı: "İcazet alıp almadığını gözümüzün içine bakarak söyle"

Galatasaray'dan sezonun değil yılın bombası! Kevin de Bruyne transferi için adım adım bitişe yaklaşıyorlar...

Galatasaray'dan sezonun değil yılın bombası! Kevin de Bruyne transferi için adım adım bitişe yaklaşıyorlar...

Çok konuşulacak adaylık senaryosu: "Eğer olmazsa..."

Çok konuşulacak adaylık senaryosu: "Eğer olmazsa..."

CHP'nin PM ve Yüksek Disiplin Kurulu ön listesi belli oldu! 'Berkay Gezgin' sürprizi...

CHP'nin PM ve Yüksek Disiplin Kurulu ön listesi belli oldu! 'Berkay Gezgin' sürprizi...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.