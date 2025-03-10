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  4. Yalova'da otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Yalova'da otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

10.03.2025 11:41
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Yalova'da durdurulan bir otomobilde uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yalova'da otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri S.K. ve G.K.'nin kullandığı araçta uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Safran köyü yakınlarında şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 30 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 10 adet sentetik hap, 10 adet 9.19 mm fişek, uyuşturucu kullanma aparatı, pompalı tüfek ve 32 adet tüfek fişeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yalova uyuşturucu
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