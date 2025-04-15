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Yalova'da tefeci operasyonu

Yalova'da tefecilere yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova'da tefeci operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilik yaptıkları belirlenen M.Y., T.Y. ve K.Y. isimli şüphelilerin adreslerine 9 Nisan’da operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, 2 ev ve 2 iş yerindeki aramada 1 pompalı tüfek ile 16 kartuş fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Y. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheliler M.Y. ve T.Y. ise çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Tefeci Yalova
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