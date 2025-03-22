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  4. Yalova'da uyuşturucu madde operasyonuna 3 tutuklama!

Yalova'da uyuşturucu madde operasyonuna 3 tutuklama!

22.03.2025 01:07
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Yalova'da polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalova'da uyuşturucu madde operasyonuna 3 tutuklama!

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19-21 Mart tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 670,07 gram kokain maddesi, 598,20 gram sentetik kannabinoid, 1 şişe halinde sıvı kimyasal madde, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan K.Ö., Y.A. ve R.Y. isimli 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Yalova
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