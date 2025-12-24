Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15-22 Aralık tarihleri arasında Yalova ve bazı kentler arasında uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticareti yapan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Operasyonlarda 7 kişiyi yakalayan ekipler, şüphelilerin ev ve araçlarında yaptığı aramalarda, 7 bin 580 sentetik uyuşturucu ecza hap, bir miktar uyuşturucu, 2 tabanca ve 48 tabanca mermisi ele geçirdi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapılan zanlılardan 6'sı sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.