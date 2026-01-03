Yalova'daki DEAŞ saldırısında 'silah' ayrıntısı! Barış Terkoğlu o fotoğrafı anlattı

Yalova’da 27 Aralık’ta DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda üç polisin şehit olduğu saldırının yankıları sürerken, operasyon sonrası bulunan silahlarla ilgili dikkat çekici bir değerlendirme geldi. Sözcü TV’de yayımlanan programda konuşan gazeteci Barış Terkoğlu, ormanlık alanda brandaya sarılı halde ele geçirilen silahların, örgütün yılbaşı öncesinde daha büyük bir eylem hazırlığında olabileceğine işaret etti.

Terkoğlu, Yalova’daki DEAŞ’lı teröristlerin evine yapılan baskınla ilgili şunları paylaştı:

"Yalova'daki bu olay çok kritik; burası kriminal şeylerin olabileceği bir yer. Şu fotoğraf bana şunu anlatıyor: Polis, o silahlı çatışmanın ardından silahları ormanın içerisinde, brandaya sarılı vaziyette buluyor.

Evde silah tutmuyorlar. Eğer 27 Aralık günü üç polisimiz o eve gittiğinde silahla mukabele edilmişse kendilerine çok büyük ihtimalle yılbaşında bir silahlı eylem planlıyorlardı.

"BU KİŞİLER BÜYÜK BİR SALDIRI YAPACAKTI”

Bu katliamı yapan kişiler belki de İstanbul’da ya da bir kentimizde büyük bir saldırı yapacaktı. Üç polisimiz şehit olarak belki de 31 Aralık gecesi ya da 31 Aralık öncesinde daha büyük bir saldırıyı canlarıyla önlemiş oldular. Bana bu fotoğraf onu düşündürdü."

NE OLMUŞTU?

Yalova'da 27 Aralık'ta yapılan DEAŞ operasyonu sırasında teröristlerin polise ateş açması sonucu çatışma çıkmıştı. Çatışmada üç polis memuru hayatını kaybetmiş, yedi polis ve bir bekçi de yaralanmıştı.

Çatışmada altı terörist ölü ele geçirilmişti; beş şüphelinin de gözaltına alındığı bildirilmişti.