Yalova merkezli 8 ilde siber dolandırıcılık operasyonu! Çok sayıda tutuklama

Yalova merkezli 8 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Yalova merkezli 8 ilde siber dolandırıcılık operasyonu! Çok sayıda tutuklama

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik Yalova merkezli İstanbul, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kırklareli, Mersin ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Yalova’da A.K.Ö., İstanbul’da M.G., Adana’da M.E., Diyarbakır’da M.C., Gaziantep’te M.T.Y., M.S.Ö., Kırklareli’nde M.Ç., A.Ö., Mersin’de E.Ö. ve Iğdır’da ise S.T. gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K.Ö., M.G., M.Ç., A.Ö., M.C., S.T., M.T.Y. ve M.S.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.Ö. ve M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 6 cep telefonu ve 6 SIM kartı ele geçirildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Yalova
