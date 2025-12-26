HABER

İstanbul Valiliği'nden uyarı: Kar, don ve buzlanmaya dikkat! Hava 8 derece birden soğuyor

Aralık ayının sonlarına doğru yaklaşılırken uzmanlardan yılbaşında kar yağışı ihtimalinin yüksek olduğuna dair açıklamalar yapılmıştı. AKOM ve uzmanların ardından İstanbul Valiliği'nden de hava durumuna dair bir uyarı geldi. İstanbul'da havanın 5 ila 8 derece düşeceğini belirten Valilik, yağmur ve yükseklerde kar yağışı beklendiğini açıkladı.

MGM'ye göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege (Denizli hariç), Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve doğulu, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

VALİLİKTEN UYARI

İstanbul Valiliği, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında hava sıcaklarının bugünden itibaren (26 Aralık Cuma) 5 ila 8 derece düşerek mevsim normallerinin altına ineceğini duyurdu.

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre;

İstanbul genelinde 26 Aralık Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (5 ila 8 derece) azalması ve mevsim normallerinin altına düşmesiyle, soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği tahmin edilmektedir.

İstanbul’da 26 Aralık 2025 Cuma ve 27 Aralık 2025 Cumartesi günleri için beklenen yağışların genellikle yağmur şeklinde olacağı tahmin edilmektedir.

İstanbul’un kuzey kesimleri ile yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunmaktadır.

İstanbul’da özellikle gece ve sabah saatlerinde görülebilecek buzlanma ve don hadiseleri hususunda dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
