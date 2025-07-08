HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yalova’da 3 defineci suçüstü yakalandı

Yalova’da kaçak kazı yapan 1’i Fas uyruklu 3 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saatlerinde Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 3 şahsı suçüstü yakaladı.

Yalova’da 3 defineci suçüstü yakalandı
Çiğdem Sevinç

Yalova’da kaçak kazı yapan 1’i Fas uyruklu 3 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saatlerinde Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 3 şahsı suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kaçak kazı yaptığı yerde yapılan aramada jeneratör, elektrikli hilti, havalandırma fanı, 24 adet çeşitli kazı malzemesi ele geçirildi.

Yakalanan O.E.M., U.P. ve F.K.M. hakkında adli işlem başlatıldı. Fas uyruklu O.E.M. Göçmen Ön Kabul Merkezine teslim edildi.

Yalova’da 3 defineci suçüstü yakalandı 1

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklandıManavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklandı
Baklava kutusunda 110 bin euro çıkmıştı! Karar verildiBaklava kutusunda 110 bin euro çıkmıştı! Karar verildi

Anahtar Kelimeler:
Yalova
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor... Zorunlu eğitimde yeni model! '2+2 sistemi' geliyor: İşte detaylar!

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor... Zorunlu eğitimde yeni model! '2+2 sistemi' geliyor: İşte detaylar!

Osimhen'den G.Saray'a telefon! Napoli'nin planını açıkladı: "Beni hemen alın yoksa..."

Osimhen'den G.Saray'a telefon! Napoli'nin planını açıkladı: "Beni hemen alın yoksa..."

Birinci parti polemiği sürerken yeni anket!

Birinci parti polemiği sürerken yeni anket!

Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi kararı! Zeydan Karalar'a tutuklama talebi

Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi kararı! Zeydan Karalar'a tutuklama talebi

Özgür Özel, Ahmet Hamdi Çamlı'yı tiye aldı! Suç duyurusunda bulunacaklarını ilan etti

Özgür Özel, Ahmet Hamdi Çamlı'yı tiye aldı! Suç duyurusunda bulunacaklarını ilan etti

18 yıl sonra başkasının çocuğu olduğu ortaya çıktı!

18 yıl sonra başkasının çocuğu olduğu ortaya çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.