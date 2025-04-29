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Yalova’da bir firmada yere dökülen kimyasal madde imha edildi

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bir firmada yere kimyasal madde dökülmesi olayına müdahale eden ekipler kimyasalı güvenli hale getirerek imhasını sağladı.Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Çiftlikköy Sanayi bölgesindeki bir firmada kimyasal madde dökülmesi vakası bildirildi.

Yalova’da bir firmada yere dökülen kimyasal madde imha edildi
Çiğdem Sevinç

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bir firmada yere kimyasal madde dökülmesi olayına müdahale eden ekipler kimyasalı güvenli hale getirerek imhasını sağladı.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Çiftlikköy Sanayi bölgesindeki bir firmada kimyasal madde dökülmesi vakası bildirildi. Olay yerine AFAD 1 KBRN (Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler) aracı ve 4 arama kurtarma personeli sevk etti. Bölgede AFAD ve Çiftlikköy İtfaiyesi ekipleri gerekli ölçüm ve müdahale çalışmalarını gerçekleştirdi. Ekipler dökülen kimyasalı güvenli hale getirerek imhasını sağladı.

Olay kontrol altına alınarak çevre güvenliği de sağlandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yalova
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