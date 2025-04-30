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Yalova'da 'deprem raporu' eksik çıkan özel hastanenin faaliyeti geçici olarak durduruldu

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde faaliyet gösteren Özel Aktif Hastanesi’nin perde betonlarının 2 bina arasında koridor oluşturmak için kesildiği iddiasıyla CİMER'e yapılan şikayetler üzerine Sağlık Bakanlığı'nca hastaneden Deprem Performans Analiz Raporu talep edildi. Analiz sonuçlarında bazı eksikliklerin saptandığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı geçici olarak hastanenin faaliyetini durdururken, tedavi gören hastalar ise çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yalova'da 'deprem raporu' eksik çıkan özel hastanenin faaliyeti geçici olarak durduruldu

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde faaliyet gösteren Özel Aktif Hastanesi’nin 'inşaatın temelinde bulunan perde betonu iki bina arasında koridor açmak için yıkarak birleştiren, ameliyathanede bulunan taşıyıcı kolonların kesildiği' iddiasıyla CİMER'e yapılan şikayetler sonucu Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

CİMER'E YAPILAN ŞİKAYET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇİRDİ

Bakanlık, hastaneden 'Deprem Performans Analiz Raporu' talep etti. Yapılan analizler sonucunda bazı eksikliklerin saptandığı hastanenin faaliyeti, Sağlık Bakanlığı tarafından geçici olarak durduruldu. Hastanede tedavi gören hastalar çevredeki diğer hastanelere sevk edilirken, 28 Nisan tarihi itibarıyla hasta kabulü geçici olarak durduruldu. Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"İl Sağlık Müdürlüğü'müze iletilen CİMER başvurusu nedeniyle başlayan sürece konu olmak üzere yapılan araştırma ve ilgili kurumlarla yapılan yazışmalar neticesinde ortaya çıkan teknik rapora istinaden Çiftlikköy ilçesinde faaliyet gösteren özel hastanenin A Bloğunda yapılan Deprem Performans Analiz Raporu talep edilmiş 04 Mart 2025 tarihinde yapılan son tekid ile gelen analiz raporu Sağlık Bakanlığına gönderilmiş olup, Sağlık Bakanlığının 25 Nisan 2025 tarihli yazılarında 'Deprem Performans Analiz Raporuna istinaden özel hastanenin faaliyetinin eksiklik giderilinceye kadar geçici olarak durdurulması gerektiği' belirtilmiştir.

Sağlık Bakanlığı yazısı 25 Nisan günü ilgili özel hastaneye tebliğ edilmek istenmiş olup mesul müdür olmadığı için tebliğ edilememiştir. 27 Nisan tarihinde hastanede yatan hastalar tespit edilmiştir. Hastanenin 28 Nisan tarihinde hasta kabulü geçici olarak durdurulmuştur."

(DHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
CİMER Yalova hastane
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