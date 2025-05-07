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Yalova’da evinde uyuşturucu yetiştiren şüpheli tutuklandı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde evine kurduğu düzenekle uyuşturucu yetiştiren şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yalova’da evinde uyuşturucu yetiştiren şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri E.A.’nın Çınarcık’ta bulunan evinde kurduğu düzenekle yasa dışı ekim yaptığı bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri koordineli olarak, E.A.’nın Çınarcık’ta bulunan evine operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelinin evinde tesis ettiği iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu madde imal ettiği tespit edildi. Yapılan aramada 648 gram kurutulmuş skunk, 32 kök skunk bitkisi, 18 adet led panel ve trafosu, 1 adet hassas terazi, 1 adet vantilatör, 1 adet trafolu halojen lamba, 1 adet dijital ısı ve nem ölçer, 1 adet seyyar tip klima, 1 adet havalandırma motoru, 16 litre zirai ilaç ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.A. yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yalova Çınarcık
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