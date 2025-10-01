HABER

'Yan bakma' cinayeti davasında adliye karıştı

Kayseri'de Osman Kavuncu Caddesi'nde bir işletmede yemek yedikten sonra hesabı ödemek için restoran dışında beklerken 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davasının ardından adliye koridoru karıştı.

Kayseri'de Osman Kavuncu Bulvarı'nda bulunan bir iş yerine yemek yemeye giden H.K. (20) ile K.D.'nin hesap ödemek için restoran dışında bekledikleri sırada iddiaya göre caddeden geçen 6 kişilik bir grup ile 'yan bakma' nedeniyle kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan H.K., olayda hayatını kaybederken, K.D. ise yaralandı. Meydana gelen olayla ilgili 1'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık A.E.Ü. katılırken, tutuksuz sanıklar S.E.Ç., A.T., S.E., Ö.F.K. ve N.B.Y.'nin ise avukatları katıldı.

Tanıkların dinlendiği mahkemede savunmasını yapan tutuklu sanık A.E.Ü., "Geceleri uyuyamıyorum. Psikoloğa gidiyorum. Kimseyi öldürmek gibi bir kastım yoktu. Maktulün ve yaralının ailelerinin beni affetmelerini istiyorum" dedi.

Olayda hayatını kaybeden H.K.'nin babası ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını isteyerek, "Oğlum öldükten sonra da darbetmeye devam etmişler. Morgda yıkarken gördüm, her yeri morluklar içindeydi. Kaburgalarına kadar simsiyah etmişlerdi. Hepsinden şikayetçiyiz" derken gözyaşlarına hakim olamadı.

ADLİYE KORİDORLARI KARIŞTI

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelenirken, duruşmanın sona ermesinin ardından H.K.'nin yakınları sanık A.E.Ü.'nün güldüğünü belirterek, tepki gösterdi. Bir kişi A.E.Ü.'ye doğru harekete geçerken araya giren Çevik Kuvvet Polisleri ise müdahale ederek olayın büyümesini engelledi.
H.K.'nin yakınları adliye girişinde de tutuksuz sanıklar ve yakınlarıyla karşılaşınca ortam bir kez daha gerildi. Emniyet güçleri H.K.'nin yakınlarını adliyenin dışına çıkartırken, diğer şahısların da bir süre daha adliye içinde kalmalarını sağlayarak olayların büyümesini önledi.

OLAY

13 Eylül 2024 tarihinde Osman Kavuncu Bulvarı'nda gece saatlerinde meydana gelen olayda iki grup arasında iddiaya göre 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle H.K. (20) ile K.D. (22) bıçaklandı. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan H.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olaya karışan S.E.Ç. (19), A.E.Ü. (18), A.T. (18), S.E. (20) Ö.F.K. (21) ve N.B.Y.'yi (20) düzenledikleri operasyonlarla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.E.Ü. (18), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

