'Yan bakma' kavgası faciaya yol açıyordu! "Çıkartırsam gırtlağına sallarım"

Olay, önceki gün Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan Arasta Park AVM’de yaşandı. İddiaya göre, "yan bakma" sebebiyle iki kişi, bir grup gencin önünü kesti. Tehditler savuran gençlerden Şahin C., belinden çıkardığı bıçak ile karşı gruptaki bir kişiye saldırdı.

ELİNDEN YARALANDI

Kendini korumak isterken elinden bıçaklanan şahsa 8 dikiş atıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA: "GIRTLAĞINA SALLARIM"

O anlar ise amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde bıçakla saldıran şahsın, "Çıkartırsam hemen gırtlağına sallarım. Harbi sallarım. Sen buradan gittin gittin. Bak hala duruyor" dediği anlar ile bıçağı belinden çıkarması yer alıyor.

TUTUKLANDI

Şahin C. isimli şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır