Yanarak can verdiler! Manisa'da korkunç olay... Yakınları görünce olduğu yere çöküp kaldı

Manisa'daki korkunç kaza, Demirci - Salihli karayolunun Yeşildere mevkiinde meydana geldi. Mustafa Vurucu yönetimindeki otomobil ile Yusuf Duman idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

ARAÇLARDAN BİRİ ALEV ALDI

Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri alev aldı.

YANARAK ÖLDÜLER

Kazada sürücü Yusuf Duman ile yolcu Süleyman Bilgin yanarak feci şekilde hayatını kaybederken, diğer araçta yolcu olarak bulunan Ali Balcı da olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada sürücülerden Mustafa Vurucu ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Harun Duman ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Demirci Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirirken, sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Kaza sebebiyle Demirci - Salihli karayolunun 10. kilometresinde trafik bir süre ulaşıma kapatıldı.

Jandarma ekiplerince olay yerinde inceleme ve kaza tespit çalışmaları sürüyor.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır