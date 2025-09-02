HABER

Yanarak can verdiler! Manisa'da korkunç olay... Yakınları görünce olduğu yere çöküp kaldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle bir aracın alev aldığı, içindekilerin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirirken, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Manisa'daki korkunç kaza, Demirci - Salihli karayolunun Yeşildere mevkiinde meydana geldi. Mustafa Vurucu yönetimindeki otomobil ile Yusuf Duman idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

ARAÇLARDAN BİRİ ALEV ALDI

Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri alev aldı.

Yanarak can verdiler! Manisa da korkunç olay... Yakınları görünce olduğu yere çöküp kaldı 1

YANARAK ÖLDÜLER

Kazada sürücü Yusuf Duman ile yolcu Süleyman Bilgin yanarak feci şekilde hayatını kaybederken, diğer araçta yolcu olarak bulunan Ali Balcı da olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yanarak can verdiler! Manisa da korkunç olay... Yakınları görünce olduğu yere çöküp kaldı 2

Kazada sürücülerden Mustafa Vurucu ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Harun Duman ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Demirci Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Yanarak can verdiler! Manisa da korkunç olay... Yakınları görünce olduğu yere çöküp kaldı 3

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirirken, sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yanarak can verdiler! Manisa da korkunç olay... Yakınları görünce olduğu yere çöküp kaldı 4

Kaza sebebiyle Demirci - Salihli karayolunun 10. kilometresinde trafik bir süre ulaşıma kapatıldı.

Jandarma ekiplerince olay yerinde inceleme ve kaza tespit çalışmaları sürüyor.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

