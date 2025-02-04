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Yangın anında yapılması gerekenler nelerdir? Yangın anında ne yapılmalı?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
30.01.2025 18:49
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İnsanlara hem can hem de mal yönünden ciddi zarar verebilen pek çok farklı durum vardır. Bu durumlardan biri de yangınlardır. Maddenin oksijen ve ısıyla bir araya gelmesi neticesinde ortaya çıkan durum, yangın olarak tabir edilmektedir. Çoğu insan yangın çıktığı esnada ne yapacağını bilemeyebilmektedir. Peki, yangın anında yapılması gerekenler nelerdir, yangın anında ne yapılmalı?

Yangın anında yapılması gerekenler nelerdir? Yangın anında ne yapılmalı?

Günümüzde birçok coğrafi bölgede çeşitli yangın olaylarına rastlanılmaktadır. Kimi yangınlar konut, iş yeri gibi kapalı alanlarda gerçekleşirken kimileri ise orman gibi açık alanlarda gerçekleşmektedir. Yangın çıktığı sırada insanların büyük bir kısmı panik halinde oldukları için yanlış bir harekette bulunabilmektedir. Yanlış hareketler sonucunda da ortaya daha ciddi problemler çıkabilmektedir. Bu yüzden insanların yangın anında neler yapmaları gerektiği konusunda bilinçlendirilmesi önemlidir.

Yangın anında yapılması gerekenler nelerdir?

Yangın, insanların çok korktuğu olaylarından biri olarak bilinmektedir. Yangın anında panik olmak ve endişeye düşmek, insanların hata yapmasına yol açabilmektedir. Yangın pek çok farklı nedenden kaynaklı meydana gelebilmektedir. Doğa olayları başta olmak üzere; kişilerin bilgisizliğinden, dikkatsizliğinden ya da korunma önlemleri alınmamasından dolayı yangın çıkması durumu yaşanabilmektedir.

Özellikle konutlarda sıklıkla yüksek voltajdan ya da elektrik kontağından ötürü yangın çıkabilmektedir. Yangın bir başka alanda başlayıp, sıçrayarak çok hızlı bir şekilde çevreye de yayılabilmektedir. Kapalı alanların yanı sıra ormanlık alanlarda da yanıcı maddelerin yerlere atılmasından dolayı yangın olayı görülebilmektedir.

Yangın anında kişilerin öncelikli paniklememesi gerekmektedir. Özellikle apartman, site ya da ofis gibi kalabalık alanlarda insanlar ciddi korkulara kapılabilmektedir. Ayrıca yangına karşı önceden gerekli tedbirlerin alınması, bu durumun daha kolay üstesinden gelinmesi açısından dikkate alınması gereken konular arasındadır.

Yangın anında ne yapılmalı?

Kapalı bir alanda başlayan yangında insanların yaygın olarak yaptığı hatalardan biri nefes alabilmek için pencere açmaktır. Pencere açmak aksine yangının daha fazla yayılmasına neden olan faktörlerden biridir. Bu yüzden ortama yayılan zehirli dumandan zarar görmemek için kısa süre içerisinde dışarı çıkılması gerekir. Ayrıca ister ev ister iş yeri olsun, her alanda yangın söndürme tüplerinden olması önemlidir. Yangın söndürme tüpleri hayat kurtarıcı nitelik taşıdığından ihtiyaç duyulan malzemelerden biridir. Yangın anında yapılması gerekenler ise şu şekildedir:

  • Öncelikle yangının çıktığı alanda olan kişilerin endişeye kapılmaması gerekir. Sonrasında yangın yeni başladıysa ve küçükse müdahale edilmesi önemlidir.
  • Temel yangın eğitimine sahip olmayan kişilerin yangına müdahale etmesi olayın daha büyümesine neden olabilir. Ancak yakınınızda yangın söndürücü tüp varsa onu kullanınız.
  • Telefona yakın bir noktadaysanız, hızlı bir şekilde itfaiyeyi arayarak, yardım isteyiniz.
  • Apartman, site gibi çok sayıda kişinin yaşadığı bir alandaysanız, diğer kişileri de uyarmaya çalışınız.
  • Ortama yayılan dumanın daha fazla alana yayılmasını engellemek için cam, pencere gibi yerleri kapatmanız gerekir.
  • Yangın çıktığı sırada kendi evinizdeyseniz, kaygıya düşmeden ve alevler içinden geçmeden güvenli bir alana gidiniz.
  • Evin içinde güvenli bir odaya geçiş yaptırsanız ve bu odanın kapısının alt kısmı aralıksa, duman girmemesi için buraya ıslak bir havlu yerleştiriniz.
  • Evden çıkarken asansör yerine merdivenlerden iniş yapınız. Vücudunuzun herhangi bir yeri yandıysa hızlı bir şekilde bu yanan bölgeye soğuk su tutunuz.
  • Dumandan zehirlenmemek için ıslak bir havluyu hem ağız hem de burun kısmına koyarak, nefes alınız.
  • Giysileriniz alev alırsa koşmaya çalışmak yerine yerde yatarak yuvarlanınız ve battaniye gibi örtüleri kullanıp, alevlerin boğulmasını sağlayınız.
Anahtar Kelimeler:
yangın
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