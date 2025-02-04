Yangın anında yapılması gerekenler nelerdir? Yangın anında ne yapılmalı?

Günümüzde birçok coğrafi bölgede çeşitli yangın olaylarına rastlanılmaktadır. Kimi yangınlar konut, iş yeri gibi kapalı alanlarda gerçekleşirken kimileri ise orman gibi açık alanlarda gerçekleşmektedir. Yangın çıktığı sırada insanların büyük bir kısmı panik halinde oldukları için yanlış bir harekette bulunabilmektedir. Yanlış hareketler sonucunda da ortaya daha ciddi problemler çıkabilmektedir. Bu yüzden insanların yangın anında neler yapmaları gerektiği konusunda bilinçlendirilmesi önemlidir.

Yangın anında yapılması gerekenler nelerdir?

Yangın, insanların çok korktuğu olaylarından biri olarak bilinmektedir. Yangın anında panik olmak ve endişeye düşmek, insanların hata yapmasına yol açabilmektedir. Yangın pek çok farklı nedenden kaynaklı meydana gelebilmektedir. Doğa olayları başta olmak üzere; kişilerin bilgisizliğinden, dikkatsizliğinden ya da korunma önlemleri alınmamasından dolayı yangın çıkması durumu yaşanabilmektedir.

Özellikle konutlarda sıklıkla yüksek voltajdan ya da elektrik kontağından ötürü yangın çıkabilmektedir. Yangın bir başka alanda başlayıp, sıçrayarak çok hızlı bir şekilde çevreye de yayılabilmektedir. Kapalı alanların yanı sıra ormanlık alanlarda da yanıcı maddelerin yerlere atılmasından dolayı yangın olayı görülebilmektedir.

Yangın anında kişilerin öncelikli paniklememesi gerekmektedir. Özellikle apartman, site ya da ofis gibi kalabalık alanlarda insanlar ciddi korkulara kapılabilmektedir. Ayrıca yangına karşı önceden gerekli tedbirlerin alınması, bu durumun daha kolay üstesinden gelinmesi açısından dikkate alınması gereken konular arasındadır.

Yangın anında ne yapılmalı?

Kapalı bir alanda başlayan yangında insanların yaygın olarak yaptığı hatalardan biri nefes alabilmek için pencere açmaktır. Pencere açmak aksine yangının daha fazla yayılmasına neden olan faktörlerden biridir. Bu yüzden ortama yayılan zehirli dumandan zarar görmemek için kısa süre içerisinde dışarı çıkılması gerekir. Ayrıca ister ev ister iş yeri olsun, her alanda yangın söndürme tüplerinden olması önemlidir. Yangın söndürme tüpleri hayat kurtarıcı nitelik taşıdığından ihtiyaç duyulan malzemelerden biridir. Yangın anında yapılması gerekenler ise şu şekildedir: