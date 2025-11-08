Yangın bitti, kavga başladı: İş yeri sahipleriyle kiracılar birbirine girdi

Yangın Emek Mahallesi Saatçi Hoca Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın çatı katında çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN SONRASI İŞ YERİ SAHİBİYLE KİRACILAR ARASINDA KAVGA

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürme çalışması yaptı. Yangın söndürüldükten sonra olay yerine gelen iş yeri sahibi ile kiracı arasında tartışma çıktı. Tarafların yakınları da olaya sözlü karışınca, taraflara polis ekipleri müdahale etti.

"YANGIN FIRININ BACASINDAN ÇIKTI"

Dükkan sahibi Kemal Yurtbeğendi yaptığı açıklamada "Kiracımız olan fırıncı arkadaşı defalarca uyardık. Bacadan kurum çıktığını söylememize rağmen dikkate almadı. Ayrıca zabıta ekiplerine de defalarca ihbarda bulunduk. Kiracımız laf dinlemedi, bu gün de çatı katında yangın çıktı. Çok şükür kimsede bir şey yok. Yangın fırının bacasından çıktı" şeklinde konuştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır