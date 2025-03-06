Yangın çıkan hafif ticari araçtaki 4 çocuk, kendi imkanlarıyla kurtuldu!

Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi İlahiyat Camisi'nin bahçesinde park halinde bulunan Hazar Taştan’a ait 71 ADP 504 plakalı hafif ticari araç, hareket etti. Cami merdivenlerine çarpan araç, alev aldı.

ARAÇTA PATLAMA OLDU

Bu sırada araçtaki Taştan’ın yaşları 3 ile 10 arasında değişen 4 çocuğu kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Yangın sırasında araçta piknik tüpü nedeniyle patlama oldu, alevler tüm aracı sardı. Yangın ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)