HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yangın dönüşü arazöz devrildi; 2 işçi yaralandı

Antalya’nın Serik ilçesinde yangın söndürme çalışmasından dönen arazözün devrildiği kazada 2 orman işçisi yaralandı.

Yangın dönüşü arazöz devrildi; 2 işçi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Serik'e bağlı Haspınar Mahallesi Sinikuyu mevkisinde meydana geldi. Bölgede çıkan küçük çapta bir yangına müdahaleye giden Serik Orman İşletme Müdürlüğü Pınargözü Orman İşletme Şefliği'ne ait arazöz, sürücü Necati Sayın'ın direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada Necati Sayın ile orman işçisi Furkan Bulut yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı 2 orman personelini, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tedavilerinin ardından orman işçileri taburcu edildi.

Yangın dönüşü arazöz devrildi; 2 işçi yaralandı 1

İKİ İŞÇİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Bölge Müdürlüğümüze bağlı Serik Orman İşletme Müdürlüğü Pınargözü Orman İşletme Şefliğine ait 07 A 241 plakalı arazöz, yangın dönüşü Haspınar Mahallesi Sinikuyu mevkiinde kaza yapmıştır. Kazada şoför Necati Sayın ve yangın işçisi Furkan Bulut hafif şekilde yaralanmıştır” denildi.

(DHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandıAtama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Bakan Yumaklı'dan yangınlarla ilgili açıklamaBakan Yumaklı'dan yangınlarla ilgili açıklama

Anahtar Kelimeler:
antalya orman yangını kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Kerem Aktürkoğlu transferi için resmi açıklama geldi!

Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Kerem Aktürkoğlu transferi için resmi açıklama geldi!

Trump ve Putin yıllar sonra buluştu! Alaska'da tarihi zirve

Trump ve Putin yıllar sonra buluştu! Alaska'da tarihi zirve

İstanbul'da silahlı suç örgütüne operasyon: Selahattin Yılmaz ve 12 şüpheli yakalandı

İstanbul'da silahlı suç örgütüne operasyon: Selahattin Yılmaz ve 12 şüpheli yakalandı

Putin, ABD'li gazetecinin sorusunu duymazlıktan geldi! Yaptığı mimikler olay oldu

Putin, ABD'li gazetecinin sorusunu duymazlıktan geldi! Yaptığı mimikler olay oldu

CHP lideri Özel, AK Parti Gençlik Kollarına seslendi

CHP lideri Özel, AK Parti Gençlik Kollarına seslendi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.