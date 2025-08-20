HABER

Yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Milas Kazıklı’da ormanlık alanın içinde bulunan bir evde yangın çıktı.

Milas Kazıklı’da ormanlık alanın içinde bulunan bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Milas Kazıklı Köyü yakınlarında bulunan deniz kenarındaki bir site içerisindeki ormanlık alana yakın evde yangın çıktı. Yangının başlaması ile birlikte bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler havadan alevlere müdahale edip yangının çevreye yayılmasını önledi. Korku ve paniğe neden olan yangına ekiplerin anında müdahalesi takdir toplarken yangının ormana sıçramadan söndürülmesi ile herkes derin bir nefes aldı.

(İHA)

