Yangın sırasında taşkınlık yapanları polis havaya ateş açarak dağıttı

Adana’da bir apartmanın 10’uncu katındaki dairede çıkan yangın, paniğe neden oldu. Dairede mahsur kalan kişiyi kurtarmak için apartmana girmeye çalışıp taşkınlık yapan grubu polis havaya ateş açarak dağıttı. İtfaiye ekipleri mahsur kalan kişiyi kurtarıp, yangını söndürdü.

Yangın sırasında taşkınlık yapanları polis havaya ateş açarak dağıttı

Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın 10’uncu katındaki dairede saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında evde mahsur kalan kişi, balkona çıkarak yardım istedi. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binadakileri tahliye eden ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra yangına müdahale etti. Bu sırada mahalleli, mahsur kalan kişiyi kurtarmak için apartmana girmek istedi. Ekipler izin vermeyince grup, taşkınlık yaptı. Polis, tabancayla havaya ateş ederek grubu dağıttı. Balkondaki kişi, ekipler tarafından itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Apartmanda dumandan etkilenen bir kişi de itfaiye tarafından binadan çıkarıldı. Kurtarılan kişilere ambulansta müdahale edildi. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

