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Yangın sonrası acı manzara: "Canımızı zor kurtardık"

Adana’nın İmamoğlu ilçesi Elifçeler mevkiinde dün çıkan yangın sonrası geride acı manzara kaldı.

Yangın sonrası acı manzara: "Canımızı zor kurtardık"

Adana’nın İmamoğlu ilçesi Elifçeler mevkiinde dün çıkan yangın sonrası geride acı manzara kaldı. Evlerin bahçeleri, ahırları alevlere teslim oldu. Korku dolu saniyeleri anlatan Mikail Keskin, "O saniyeler yaşanacak gibi değildi. Canımızı zor kurtardık. Yangın felaket gibi geldi, bir bakıyorsunuz orada bir bakıyorsun öbür tarafta" dedi.

İmamoğlu ilçesine bağlı Üçtepe Mahallesi Elifçeler mevkiinde çıkan orman yangında bölgedeki evler, ahırlar ve zeytin bahçeleri hasar gördü. Yangının ardından mahalle ve yanmış ağaçlar havadan görüntülendi.

"CANIMI ZOR KURTARDIK"

Yangının sıçradığı mahallede yaşayan Mikail Keskin, "Ahırlarımız yandı, zirai aletlerimiz yandı. Zeytin bahçemizin çoğu yanmış. İneğimizin gölgeliği falan yanmış. Hayvanlarımızı ve traktörlerimizi güvenli alanlara taşıdık. O saniyeler yaşanacak gibi değildi. Canımızı zor kurtardık. Yangın felaket gibi geldi, bir bakıyorsunuz orada bir bakıyorsun öbür tarafta. Alevler öyle şiddetli geldi ki bomba gibi atıyor böyle çam kozalaklarını. Biz de buradan güvenli yerlere kaçtık" dedi.

"TEK ÇAREMİZ GİTMEKTİ, BIRAKTI HER ŞEYİ GİTTİK"

Yangının sıçramasının ardından evini terk etmek zorunda kalan Veli Keskin ise "Evlerimiz yanmadı ama zirai aletlerimiz, ağıllarımız yandı. Zeytin bahçelerimiz yandı. Ağaçlarımız komple yanmış. Tek çaremiz gitmekti. Bıraktık her şeyi gittik. Yapacak bir şey yoktu" diye konuştu.

Yangın sonrası acı manzara: "Canımızı zor kurtardık" 1

Yangın sonrası acı manzara: "Canımızı zor kurtardık" 2

Yangın sonrası acı manzara: "Canımızı zor kurtardık" 3

Yangın sonrası acı manzara: "Canımızı zor kurtardık" 4

Yangın sonrası acı manzara: "Canımızı zor kurtardık" 5

Yangın sonrası acı manzara: "Canımızı zor kurtardık" 6

Yangın sonrası acı manzara: "Canımızı zor kurtardık" 7

Yangın sonrası acı manzara: "Canımızı zor kurtardık" 8

Yangın sonrası acı manzara: "Canımızı zor kurtardık" 9

Yangın sonrası acı manzara: "Canımızı zor kurtardık" 10
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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