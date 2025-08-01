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'Yangın yönetim uçağı OTAĞ'ın kullanılmadığı' iddiası! OGM'den açıklama

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), ‘OTAĞ kurdu, yerinden kıpırdamadı’ şeklindeki haberin gerçeği yansıtmadığını, OTAĞ uçağının orman yangınlarında 246 saat uçuş yaptığını açıkladı.

'Yangın yönetim uçağı OTAĞ'ın kullanılmadığı' iddiası! OGM'den açıklama

OGM'nin sosyal medya hesabından, bir gazetedeki haberde yer alan, "OTAĞ'ın son yangınlarda hiç kullanılmadığı" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

OGM tarafından yapılan açıklamada, "Bugün SÖZCÜ Gazetesi’nde yer alan ‘Otağ kurdu, yerinden kıpırdamadı’ başlıklı haberine istinaden aşağıdaki açıklamayı yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Otağ uçağının son yangınlarda ‘hiç ortada görünmediği’ ifadeleri asılsızdır. Dünyada yangın yönetim uçağı kullanan 5 ülkeden biriyiz. OTAĞ yangın yönetim uçağımız, 2025’te 246 saat uçuş yaparak 206 orman yangınını haritalamıştır. Yalnızca 20-27 Temmuz haftasında, 76 saatten fazla havada kalarak yangın sahalarına ait yüksek hassasiyetli görüntüleri yangın yönetim merkezine aktarmıştır. OTAĞ, yangınla mücadelenin havadan koordinasyonunu sağlayan, anlık veriyle karar süreçlerini yöneten kritik bir unsur olarak görevini en yüksek etkinlikle sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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orman genel müdürlüğü
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