Yangına gitti, video paylaştı! Belediye Başkanı Yılmaz'a 'şov' tepkisi: Sanki TikTok fenomeni

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 5 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yangına müdahale eden ekipler alevleri söndürdü.

Yangın sırasında olay yerine gelen Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, katları tek tek dolaşarak uyarılarda bulundu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Söz konusu anlarda Yılmaz'ın kamera kaydı yaptırtıp, sosyal medyada paylaşması ise tepki çekti.

Sosyal medya hesabından o anlara ait görüntüleri paylaşan Yılmaz "Bir iş merkezinde çıkan yangının ardından, Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ve sulama araçlarımızla birlikte hızla olay yerine intikal ederek, emniyet güçlerimiz ve itfaiye ekipleri ile koordineli şekilde yangına müdahale ettik ve çevre güvenliğini sağladık. Belediyemiz, tüm imkânlarıyla olay anından itibaren sahada seferber oldu. En büyük tesellimiz ise çok şükür herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz'ın hiçbir güvenlik önlemi almadan bir uzman görevli gibi bina içinde dolaştığı görüntüler gündem olurken; söz konusu paylaşımın altına yapılan yorumlarda Yılmaz'a eleştiriler yer aldığı görüldü.

"ŞOVU BIRAKIN"

Gelen yorumlardan birinde Başkan Yılmaz'ı 'şov yapmak'la suçlarken "Hiçbir kişisel koruyucu önlem almadan yangının olduğu binaya nasıl girersiniz? İş güvenliği kurallarına uyun ki sizi gören insanlar iş güvenliği kurallarına uysun. Şovu bırakın lütfen!!!" ifadeleri yer aldı.

"BAŞKAN DEĞİL SANKİ TİKTOK FENOMENİ"

Bİr başka yorumda ise Yılmaz'ı 'TikTok fenomeni' gibi davranmakla suçlayan kullanıcı "Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı değil sanki TikTok fenomeni gibi biri bu Umut Yılmaz başkan. Gaziantep halıcılar sarayında çıkan yangında resmen şov peşinde koştu kamera kayıt yapıp paylaşım yaptı sosyal medya fenomeni gibi. İş yapar gibi görünmeyin iş yapın iş" diye yazdı.

İşte o yorumlardan bazıları: