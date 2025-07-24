Yangında şehit olan ekibin son görüntüsü ortaya çıktı... Son ana kadar mücadele etmişler

Yurdun dört bir yanında devam eden orman yangınlarıyla mücadele devam ederken Eskişehir'den kahreden haber gelmişti. Alevlerle mücadele eden 5'i orman işçisi 5'i AKUT görevlisi 10 kahraman hayatını kaybetti.

ALEVLERLE MÜCADELE KAMERAYA YANSIDI

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde 3 gün önce başlayan yangın, Afyonkarahisar sınırlarına kadar ilerlemişti. Yangına müdahale eden 10 görevli, dün akşam alevler arasında kalarak hayatını kaybetti. Ekibin bölgede yaptığı mücadele ise kamera kayıtlarına yansıdı.

EKİBİN ÖLMEDEN ÖNCE ÇEKİLEN BU SON GÖRÜNTÜLERİ...

Ekibin son anlarına kadar yangını söndürmek için mücadele ettiği ortaya çıktı.

Ekibin ölmeden önce çekilen bu son görüntüleri vicdanları sızlattı. AKUT'ta görevli olan ve hayatlarını kaybeden 3 ekip arkadaşının son fotoğrafı ise görenlerin yüreklerini dağladı.

(İHA)

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır