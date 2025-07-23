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SON DAKİKA | Eskişehir'deki orman yangınında kahreden haber! 11 orman işçisi şehit oldu

Son dakika haberi: Eskişehir'deki orman yangınından kahreden haber geldi. Söndürme çalışmaları sırasında 11 orman işçisi şehit oldu.

SON DAKİKA | Eskişehir'deki orman yangınında kahreden haber! 11 orman işçisi şehit oldu

Son dakika: Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 11 orman işçisi şehit oldu. Şehitlerin cenazelerinin Eskişehir’in Kırka Mahallesi’ne getirileceği öğrenildi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu acı haberle ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Üzüntümüzü tarif edecek cümle ne yazık ki yok. Seyitgazi’de çıkan orman yangınında, alevlerle mücadele ederken şehit düşen 11 kahraman orman emekçimizi kaybetmenin derin kederini yaşıyoruz. Vatan toprağını, ormanlarımızı korumak uğruna can veren bu fedakâr kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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