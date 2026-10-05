İstanbul'da surların yanında ceset bulundu

Olay, akşam saatlerinde Maltepe Mahallesi 10. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre surların çevresinde dolaşan kişiler, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu yetkililere bildirdi.
İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde bulunan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerde hayatını kaybeden kişinin Nazmi Altuntaş (68) olduğu tespit edildi.
Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada Altuntaş'ın çeşitli suçlardan 9 adet suç kaydının bulunduğu belirlendi.
Nazmi Altuntaş'ın cenazesi, olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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