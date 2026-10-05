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İstanbul'da surların yanında ceset bulundu

İstanbul Zeytinburnu'nda tarihi surların bulunduğu bölgede hareketsiz halde yatan bir erkek bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekiplerinin incelemesi sonucu cesedin 68 yaşındaki Nazmi Altuntaş'a ait olduğu tespit edildi.

İstanbul'da surların yanında ceset bulundu

Olay, akşam saatlerinde Maltepe Mahallesi 10. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre surların çevresinde dolaşan kişiler, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde bulunan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerde hayatını kaybeden kişinin Nazmi Altuntaş (68) olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada Altuntaş'ın çeşitli suçlardan 9 adet suç kaydının bulunduğu belirlendi.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ

Nazmi Altuntaş'ın cenazesi, olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Maltepe ölüm
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