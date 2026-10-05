Gümüşhane'de korku dolu anlar: İki aracın arasından kıl payı kurtuldu

Kaza, Kale köyü mevkiindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kale köyü istikametinden ilerleyen T.A. yönetimindeki minibüs ile Bayburt yönünden gelen O.K. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs, yol kenarında bulunan dolmuş durağına savruldu. Minibüsün çarptığı durak yıkıldı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü O.K. ile minibüs sürücüsü T.A. ve minibüste bulunan G.K. ile G.Y. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KIL PAYI KURTULDUĞU ANLAR KAMERADA

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, dolmuş durağında bekleyen bir kadının çarpışmanın ardından iki aracın arasında kaldığı görüldü.

Minibüsün durağa doğru savrulmasıyla büyük tehlike yaşayan kadın, kazadan kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır