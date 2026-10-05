Ankara-Şanlıurfa uçağında patlayıcı madde alarmı! Vali Şıldak'tan açıklama

Ankara-Şanlıurfa seferini yapan uçakta patlayıcı madde bulunduğuna dair bir not bulundu. Bunun üzerine geniş güvenlik önlemi alınırken uçakta arama yapılacağı aktarıldı.

🔴 Şanlıurfa'da 'uçakta patlayıcı var' notu ekipleri harekete geçirdi https://t.co/BcZWCBQqYF — Mynet (@mynet) October 5, 2026

VALİ ŞILDAK: "BÜTÜN TEDBİRLER ALINMIŞTIR"

Vali Şıldak şunları ifade etti:

"05.10.2026 tarihinde saat 19.00’da Ankara’dan Şanlıurfa’ya hareket eden A JET 4180 sayılı yolcu uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not bulunması üzerine söz konusu uçak saat 20.05’te Şanlıurfa GAP Havalimanına iniş yapmış olup yolcuların güvenli şekilde tahliye edilmesi ve devamında uçakta güvenlik birimlerimiz tarafından patlayıcı madde araması gerçekleştirilecektir. Uçakta 136 yolcu ve 7 mürettebat bulunmaktadır.

Uçakta bulunan yolcuların ve mürettebatın güvenli şekilde tahliyesi için bütün tedbirler alınmıştır."

05.10.2026 tarihinde saat 19.00’da Ankara’dan Şanlıurfa’ya hareket eden A JET 4180 sayılı yolcu uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not bulunması üzerine söz konusu uçak saat 20.05’te Şanlıurfa GAP Havalimanına iniş yapmış olup yolcuların güvenli şekilde tahliye edilmesi ve devamında uçakta güvenlik birimlerimiz tarafından patlayıcı madde araması gerçekleştirilecektir. Uçakta 136 yolcu ve 7 mürettebat bulunmaktadır. Uçakta bulunan yolcuların ve mürettebatın güvenli şekilde tahliyesi için bütün tedbirler alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — Hasan ŞILDAK (@hasansildak) October 5, 2026

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Vali Şıldak yolcuların tahliye edildiğini ifade ederek uçakta arama başlatıldığını duyurdu.