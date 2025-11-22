HABER

Yangından kaçarken alevlerin içerisine can veren kişinin emniyet müdürü olduğu ortaya çıktı

Hatay'da 7 katlı apartmanın en alt katında bulunan galeride çıkan yangında yanarak can veren kişinin geçmiş dönemde Belen ilçesinde emniyet müdürü olarak görev yapan Volkan Cansever olduğu ortaya çıktı.

Yangın, Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan 7 katlı apartmanda yaşandı. Apartmanın en alt katında bulunan oto galeride nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Yangın sonrası iş yerinden çıkan dumanları apartmanın içerisini sardı.

EMNİYET MÜDÜRÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

Yangında; rahatsızlanan 14 şahıs hastanede tedavi altına alınırken 2 şahısta yanarak can vermişti. Yanarak can veren erkek şahsın geçmiş dönemde Belen ilçesinde emniyet müdürü olarak görev yapan Volkan Cansever olduğu ortaya çıktı.

Yangında hayatını kaybeden kadının kimliğinin tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

