HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Yapay zekâ arama motoru nedir, nasıl farklı çalışır?

Gitgide daha da genişleyen sanal dünya içinde yapay zeka teknolojileri, günlük hayatta eğlenceden iş alanlarına birçok farklı şekilde kullanılabilmektedir. İnternetin hayatın her alanına girmesi ve teknolojinin gün geçtikçe daha da ilerlemesi yapay zeka araçlarının da daha geniş bir alana yayılmasını sağlamaktadır.

Yapay zekâ arama motoru nedir, nasıl farklı çalışır?
Ferhan Petek

Popülerliği ve kullanım alanı sürekli olarak artan ve genişleyen yapay zeka teknolojileri, akıllı ev ve araç sistemleri, ses tanıma, görüntü işleme, otomatik dil çevirileri, chatbotlar, oyunlar gibi birçok uygulamayı içermektedir. Son zamanların gözde teknolojilerinden biri olan yapay zeka destekli olan arama motorları, anlamsal arama, görsel arama, sürekli öğrenme gibi yöntemler kullanılarak geliştirilmeye devam etmektedir.

Birçok farklı özelliği de bulunan yapay zeka motorlarının kullanım alanları ve kullanım sıklığı gün geçtikçe artmaktadır. Geleneksel arma motorları ile yapay zeka arama motorları temel olarak farklı teknolojilere ve çalışma prensiplerine sahiptir. Bilgiye ulaşmaya yardımcı olma amacı ile özel olarak tasarlanmış olan yapay zeka arama motorları aldıkları komut ile ilgili benzersiz ve yeni cevaplar sunabilmek amacı ile tasarlanmıştır.

Yapay zekâ arama motoru nedir?

Ai search yapay zeka arama motoru olarak ifade edilir. Heterojen bir içeriğin dizinini oluşturur ve API’ler, yapay zeka aracıları ve uygulamalar aracılığı ile alma imkanı veren ölçeklenebilir bir arama altyapısı olarak tanımlanır. Bir başka yeni kavram olarak generative engine optimization ya da baş harflerinden meydana gelen kısaltması ile GEO, dijital içeriklerin yapay zeka destekli olan arama motorları için optimize edilmesini hedeflemiş olan bir stratejidir. GEO, içeriklerin yapay zeka aracılığı ile daha etkin olarak yönetilebilmesini sağlamaktadır.

Yapay zeka destekli arama motorlarının bazı özellikleri şunlardır:

  • Sorgunun dil bilgisi yapısını, kelimelerin sırasını analiz eder ve bu sayede daha doğru sonuçlar sunabilir.
  • Eş anlamlı ve verilen kelime ile ilgili kelimeleri anlar ve daha geniş yelpazede sonuçlar sunar.
  • Kullanıcı davranışlarını analiz eder ve arama algoritmalarını sürekli olarak geliştirir. Bu sayede ise daha iyi sonuçlara ulaşabilmek mümkündür.
  • Arama trendlerini ve popüler olan konuları belirler ve en güncel sonuçlara odaklanır.
  • Bilgi grafiklerini kullanarak yapılandırılmış olan bilgileri görsel olarak cazip, anlaşılır bir şekilde düzenleyerek sunar.
  • Farklı kaynaklardan aldığı bilgileri birbirleri ile ilişkilendirir ve daha kapsamlı bilgiler verir.

Yapay zekâ arama motoru nasıl farklı çalışır?

Yapay zeka destekli arama motoru, NLP (Doğal dil işleme) makine öğrenimi ve bilgi erişimleri gibi yapay zeka teknolojilerini kullanmaktadır. Soruları daha iyi anlar ve daha yakın daha ilgili sonuçlar sunabilir. Bazı durumlarda ise yanıtları kullanıcı için özetleme özelliğini kullanır. Çalışma prensiplerine göre yapay zeka arama deneyimlerini geliştirme yolları şunlardır:

  • Anlamsal aramalar: Yapay zeka yalnızca anahtar kelimeler ile değil sorunun arkasındaki anlamlar odaklı da çalışır. Bu sayede ise farklı kelimeler ile ifade edilebilen aynı anlama gelen sorgular için de doğru sonuçlara ulaşabilmek mümkün olur.
  • Görsel aramalar: Yapay zeka, görselleri analiz eder ve bu sayede görsel içerikli olan aramalarda da iyi sonuçlar sunabilir. Bu da bir ürünün fotoğrafını çekerek benzer ürünler bulmaya ya da bir çiçeğin fotoğrafını çekip yükleyerek türünü öğrenmeye yardımcı olabilir.
  • Sürekli öğrenmeler: Kullanıcı davranışları ve geri bildirimleri analiz ederek ilerleyen yapay zeka arama motorları sürekli olarak öğrenme ve gelişme odaklıdır. Bu durum da zaman içinde çok daha iyi ve kişiye özel sonuçlar sunabileceği anlamına gelmektedir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cadılar Bayramı partisinden çıkan sosyal medya fenomenine silahlı saldırı!Cadılar Bayramı partisinden çıkan sosyal medya fenomenine silahlı saldırı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Buna sessiz kalamayız" çıkışıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Buna sessiz kalamayız" çıkışı

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka arama motoru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.