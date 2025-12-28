Yapay zekânın hayatın merkezine yerleşmesiyle beraber hangi meslekler yok olacak sorusu etrafında şekillenen tartışmalar yaşandı. Başlarda yapay zekâ sayesinde ortaya çıkabilecek meslekler düşünülmese de pek çok yeni iş alanı görülmeye başlandı. Çünkü her büyük teknolojik kırılmada olduğu gibi yapay zekâ da daha önce var olmayan yeni meslek alanlarını ortaya çıkardı. Bu noktada yapay zekâ ile ortaya çıkan meslekler merak edilmektedir.

Yapay zekâ ile ortaya çıkan meslekler nelerdir? Yapay zekâ meslekleri

Yapay zekânın iş dünyasında kalıcı hâle gelmesiyle beraber mevcut mesleklerin dönüştüğü bir süreç kaçınılmaz hale geldi. Öte yandan yeni meslek tanımlarının ortaya çıktığı da görülmektedir. Bu yeni meslekler yapay zekayı denetleyen ve insan odaklı hâle getiren uzmanlıklardan oluşmaktadır. Yapay zekâ meslekleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

1. Yapay zekâ mühendisi

Yapay zekâ mühendisleri algoritmaların “öğrenmesini” sağlayan sistemleri tasarlayan ve hayata geçiren profesyoneller olarak açıklanabilir. Bu meslek klasik yazılım geliştiriciliğin ötesinde veriyle düşünebilen, örüntüleri analiz edebilen ve karar mekanizmaları kurabilen sistemler üretmektedir. Yapay zekâ mühendisleri makine öğrenme modellerini eğiterek bunları gerçek dünya senaryolarına uyarlarlar. Bu mesleğin temelini yazılım geliştirme, veri bilimi ve veri mühendisliği bilgisi oluşturmaktadır. Avrupa’da teknoloji ve finans merkezlerinde bu mesleğe olan talebin hızla artış gösterdiği görülmektedir.

2. İstem (Prompt) mühendisleri

Bu uzmanlar yapay zekâya verilen komutları stratejik biçimde tasarlayarak sistemden alınan çıktının kalitesini doğrudan etkilemektedir. Kısaca yapay zekâ ile insan arasındaki iletişimi kurgulayan bir köprü görevi görürler. Bir metnin tonu, uzunluğu, yapısı ya da teknik seviyesi gibi detayları istemler üzerinden belirleyebilirler. Bu meslek teknik bilgiden çok dil hâkimiyeti, analitik düşünme ve bağlam kurma becerisi gerektirmektedir. Bu yeni meslek üniversite diploması olmadan da öğrenilebilen nadir yapay zekâ rollerinden biri olarak tanımlanmaktadır.

3. Yapay zekâ destekli siber güvenlik analisti

Siber güvenlik uzun süredir var olan bir alan olsa da yapay zekâ ile beraber yeni bir boyut kazanmıştır. Yapay zekâ destekli siber güvenlik analistleri tehditleri tespit etmekle beraber yapay zekânın ne kadar güvenilir olduğunu da denetler. Bu noktada eri setlerinin korunması, model sızıntılarının önlenmesi ve algoritmaların kötüye kullanım risklerinin analiz edilmesi gibi görevler üstlenirler. Yapay zekâ bilgisine sahip güvenlik uzmanları yine Avrupa’da talep gören mesleklerden biridir.

4. Yapay zekâ teknolojisi uzmanı/danışmanı

Yapay zekânın yasal ve kurumsal çerçevelerle uyumlu şekilde kullanılmasını sağlayan uzmanlardır. Bu meslek teknik bilgi ile politika ve regülasyon bilgisini bir araya getirmektedir. Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren Yapay Zekâ Yasası sonrasında bu role olan ihtiyaç ciddi oranda artmıştır. Yapay zekâ danışmanları risk analizi yapar, modellerin kullanım alanlarını değerlendirir ve kurumlara yol haritaları sunarlar. Bu meslek araştırma geçmişi olan bilim insanları ve mühendisler için yeni bir kariyer alanı olarak görülmektedir.

5. Yapay zekâ etik sorumlusu

Yapay zekânın karar alma süreçlerine dahil olması etik denetimi zorunlu hâle getirmiştir. Yapay zekâ etik sorumluları algoritmaların ayrımcılık yapıp yapmadığı ya da insan haklarını ihlal edip etmediği gibi konuları denetlemektedir. Günümüzde yapay zekâ işe alım, performans değerlendirme ve gözetim gibi hassas alanlarda kullanıldığı için bu uzmanların inceleme alanına girmektedir. Bu meslek teknik bilgi, etik, hukuk ve insan hakları bilincini bir arada gerektirmektedir.