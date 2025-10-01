Videolara alt yazı eklemek, özellikle işitme engelli bireylerin videoları takip edebilmesini sağlar. Bununla beraber sessiz izleme durumlarında ya da farklı ana dilleri olan izleyiciler için de içeriğin anlaşılabilmesini sağlar. Bu nedenle alt yazılar videonun erişilebilirliğini ve izlenme potansiyelini yükselten bir özelliktir. Günümüzde yapay zekâ teknolojileri bu süreci çok daha hızlı ve pratik hâle getirmektedir.

Yapay zekâ videolardaki konuşmaları otomatik olarak algılayabilir ve bunları doğrudan alt yazıya dönüştürebilir. Otomatik alt yazı yapay zeka teknolojileri içerik üreticileri tarafından sıklıkla araştırılan konulardan biridir.

Yapay zekâ ile otomatik alt yazı oluşturma nedir, nasıl yapılır?

Günümüzde dijital içerikler sosyal medya platformlarından eğitim içeriklerine kadar pek çok alanda en etkili iletişim araçlarından biridir. Fakat videoların etkili oluşunda yalnızca kaliteli ve ilgi çekici içerik üretmek yetmez. Bununla beraber içeriklerin izleyiciler tarafından anlaşılabilir ve erişilebilir olması da gerekir. Bu noktada yapay zekâ ile video alt yazı oluşturma teknolojisi devreye girer.

Ai subtitles teknolojisi videolardaki konuşmaları ve sesleri analiz ederek bunları yazılı metinlere dönüştürür. Bu işlem geleneksel alt yazı ekleme sürecinden farklı olarak büyük ölçüde insan müdahalesi gerektirmez. Yapay zekâ konuşmaları doğru bir şekilde algıladığı gibi metinleri videonun akışına göre yerleştirir.

Otomatik alt yazı oluşturmanın birçok avantajı vardır. İlk olarak içeriğe manuel olarak alt yazı ekleme işlemi uzun saatler sürdüğünden harcanan saatler dakikalara düşer. Bununla beraber videoların erişilebilirlik oranını artırarak işitme engelli bireyler ya da farklı dilleri konuşan izleyiciler için içerikleri daha anlaşılabilir duruma getirir. Günümüzde birçok yapay zekâ aracı farklı dillerde otomatik çeviri ve çoklu dil desteği de sunmaktadır. Bu sayede içerikleri dünyadaki diğer izleyiciler için ulaşılabilir hale getirir.

AI ile alt yazı oluşturma sürecinde ilk adım seçilen platforma videoyu yüklemektir. Birçok yapay zekâ aracı MP4, MOV ya da AVI gibi yaygın video formatlarını destekler. Videodaki konuşma dilini seçmek de oldukça önemlidir. Bazı araçlar birden fazla dili destekleyebilir ve otomatik olarak doğru dilde alt yazı oluşturabilir. AI yüklenen videodaki konuşmaları analiz ederek metne dönüştürür. Yapay zekâ kelimeleri doğru yazmaya ve cümleleri mantıklı bir şekilde düzenlemeye çalışır. Bu aşamada bazı araçlar hataları tespit edip düzeltme önerileri de sunabilir.