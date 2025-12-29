HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

"Yapay zekânın babası"ndan tüyler ürperten 2026 tahmini

Yapay zekâ dünyasının en saygın ismi olan ve "yapay zekânın babası" olarak da bilinen Geoffrey Hinton, 2026 yılı için korkutan bir senaryo çizdi.

"Yapay zekânın babası"ndan tüyler ürperten 2026 tahmini
Enes Çırtlık

2026'ya girmemize artık çok az bir süre kala, "Yapay zekânın babası" olarak bilinen Geoffrey Hinton, teknoloji dünyasında bomba etkisi yaratan açıklamalarda bulundu.

'YAPAY ZEKÂNIN BABASI' HINTON: "2026, YENİ BİR İŞ KAYBI DALGASI GETİRECEK"

"Yapay zekânın babası" olarak tanınan bilgisayar bilimcisi Geoffrey Hinton, Business Insider'da yer alan habere göre bir röportajda, yapay zekânın 2026 yılında "pek çok işin yerini alabilecek kapasiteye" sahip olacağını söyledi.

"Yapay zekânın babası"ndan tüyler ürperten 2026 tahmini 1

Hinton, "Yapay zekânın daha da iyi hale geldiğini göreceğiz. Şu anda zaten son derece iyi" dedi ve ekledi:

"Zaten çağrı merkezlerindeki işlerin yerini alabiliyor ancak yakında diğer birçok işin de yerini alabilecek."

"BİRKAÇ YIL İÇİNDE AYLAR SÜREN PROJELERİ YAPABİLİR HALE GELECEK"

Hinton, yapay zekâdaki gelişmelerin, giderek artan bir şekilde bazı beyaz yakalı işlerini riske attığını belirtti.

Hinton, "Her yedi ayda bir, yaklaşık iki kat daha uzun süren görevleri yapabilir hale geliyor" diyerek yapay zekânın "bir dakikalık kodlama" seviyesinden "bir saatlik bütün projelere" geçtiğine dikkat çekti. "Birkaç yıl içinde, aylar süren yazılım mühendisliği projelerini yapabilir hale gelecek ve o zaman çok az insana ihtiyaç duyulacak" diye ekledi.

"Yapay zekânın babası"ndan tüyler ürperten 2026 tahmini 2

Hinton, yapay zekâ değişimini, insan fiziksel gücünü çoğu iş için çok daha az önemli hale getiren Sanayi Devrimi ile karşılaştırdı. Yapay zekânın da insan zekasına benzer bir şeyi yapma tehdidi oluşturduğunu söyledi.

Hinton ayrıca, yapay zekâ beklediğinden daha hızlı geliştiği için, özellikle de akıl yürütme ve insanları kandırma yeteneği konusunda "daha endişeli" olduğunu belirtti. "Eğer ondan kurtulmaya çalıştığınıza inanırsa, ondan kurtulmamanız için sizi kandıracak planlar yapacaktır" diye de ekledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ekonomi gündeminde öne çıkanlar! Altın, döviz, borsa...Ekonomi gündeminde öne çıkanlar! Altın, döviz, borsa...
Patnos'ta karla mücadele devam ediyorPatnos'ta karla mücadele devam ediyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yapay zeka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.