"Yapay zekânın babası"ndan tüyler ürperten 2026 tahmini

2026'ya girmemize artık çok az bir süre kala, "Yapay zekânın babası" olarak bilinen Geoffrey Hinton, teknoloji dünyasında bomba etkisi yaratan açıklamalarda bulundu.

'YAPAY ZEKÂNIN BABASI' HINTON: "2026, YENİ BİR İŞ KAYBI DALGASI GETİRECEK"

"Yapay zekânın babası" olarak tanınan bilgisayar bilimcisi Geoffrey Hinton, Business Insider'da yer alan habere göre bir röportajda, yapay zekânın 2026 yılında "pek çok işin yerini alabilecek kapasiteye" sahip olacağını söyledi.

Hinton, "Yapay zekânın daha da iyi hale geldiğini göreceğiz. Şu anda zaten son derece iyi" dedi ve ekledi:

"Zaten çağrı merkezlerindeki işlerin yerini alabiliyor ancak yakında diğer birçok işin de yerini alabilecek."

"BİRKAÇ YIL İÇİNDE AYLAR SÜREN PROJELERİ YAPABİLİR HALE GELECEK"

Hinton, yapay zekâdaki gelişmelerin, giderek artan bir şekilde bazı beyaz yakalı işlerini riske attığını belirtti.

Hinton, "Her yedi ayda bir, yaklaşık iki kat daha uzun süren görevleri yapabilir hale geliyor" diyerek yapay zekânın "bir dakikalık kodlama" seviyesinden "bir saatlik bütün projelere" geçtiğine dikkat çekti. "Birkaç yıl içinde, aylar süren yazılım mühendisliği projelerini yapabilir hale gelecek ve o zaman çok az insana ihtiyaç duyulacak" diye ekledi.

Hinton, yapay zekâ değişimini, insan fiziksel gücünü çoğu iş için çok daha az önemli hale getiren Sanayi Devrimi ile karşılaştırdı. Yapay zekânın da insan zekasına benzer bir şeyi yapma tehdidi oluşturduğunu söyledi.

Hinton ayrıca, yapay zekâ beklediğinden daha hızlı geliştiği için, özellikle de akıl yürütme ve insanları kandırma yeteneği konusunda "daha endişeli" olduğunu belirtti. "Eğer ondan kurtulmaya çalıştığınıza inanırsa, ondan kurtulmamanız için sizi kandıracak planlar yapacaktır" diye de ekledi.