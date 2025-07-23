Yapay zeka denince akla gelen ilk isimlerden biri! OpenAI CEO'su Sam Altman, geceleri uykusunu kaçıran 3 senaryoyu açıkladı

Yapay zeka teknolojileri her geçen gün daha güçlü, daha etkili ve daha öngörülemez hale gelirken, bu alandaki en yetkili isimlerden biri olan OpenAI CEO’su Sam Altman’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Bir etkinlikte düşüncelerini paylaşan Altman’a, bir izleyici tarafından yapay zeka hakkında geceleri uykusunu kaçıran şeyin ne olduğu soruldu. Altman’ın verdiği yanıt ise, üç karanlık senaryo içeriyordu. Bilim kurgu filmlerini aratmayan bu olasılıklar, yapay zekanın potansiyel risklerini yeniden gündeme taşıdı. Digital Trends'te yer alan habere göre, İşte Altman'ı en çok endişelendiren üç senaryo...

1. SENARYO: KÖTÜ NİYETLİ BİRİNİN SÜPER ZEKAYA ULAŞAN İLK KİŞİ OLMASI

Kulağa bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi gelen bu senaryoda, oldukça kötü niyetli biri, henüz icat edilmemiş ama son derece gelişmiş bir yapay zeka sistemi olan "süper zekayı" kullanan ilk kişi olarak tüm düzeni alt üst ediyor.

Altman, yapay zekanın biyolojik ve siber güvenlik alanlarındaki yeteneklerinin oldukça önemli boyutlara ulaştığını belirterek, ekibinin bu konuda uyarı vermeye devam ettiğini söyledi.

2. SENARYO: KONTROLÜN KAYBEDİLMESİ

İkinci senaryoda Altman, yapay zekanın bir noktada “Aslında kapatılmak istemiyorum” ya da “Bunu yapamam.” diyebileceğinden endişe ediyor. Yani bu noktada endişe konusu gelişmiş bir yapay zekanın, ister kendini korumak, ister başka karanlık hedefler için olsun, tam anlamıyla kendi bildiğini okuması. Bu durumun yaratabileceği tahribatın boyutu gerçekten de hayal bile edilemez.

3. SENARYO: MODELLERİN DÜNYAYI ELE GEÇİRMESİ

Evet, ChatGPT'nin arkasındaki ismin 3. senaryosu tam olarak bu. Altman bunun neredeyse biz farkına bile varmadan gerçekleşebileceğinden korktuğunu belirtti.

Elbette bu senaryolardan herhangi biri kesin olarak gerçekleşecek diye bir şey yok. Ancak Altman gibi bir konumda olan birinin teknoloji hakkında bu kadar açık sözlü konuşması dikkat çekici.