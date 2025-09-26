HABER

Yapay zeka destekli kamera nedir, nasıl çalışır ve nerelerde kullanılır?

Bilgisayar sistemlerinin sorun çözme, öğrenme gibi insanın yapabileceği bazı bilişsel işlevleri taklit etme becerisi yapay zeka teknolojisi olarak tanımlanmaktadır. İlk kez tanıtıldığı dönemden bu yana sürekli olarak güncellenen ve geliştirilen yapay zeka teknolojisi günümüzde hem bireysel hem de iş alanlarında kullanılmaktadır.

Ferhan Petek

İnsan yetilerini taklit ederek hizmet veren yapay zeka, eğitimde, günlük hayatta, eğlence amaçlı ya da iş amaçlı olarak kullanılabilmektedir. Anlık tercüme yapabilen, bir dilden başka bir dile anında ve olabilecek en doğru sonuç ile çeviriler gerçekleştirebilen yapay zeka çeşitli metin ve görsel oluşturma konusunda da oldukça başarılı bir teknoloji olarak kabul edilmektedir.

Yapay zeka destekli kamera nedir? Yapay zeka destekli kamera ne işe yarar?

Günümüz dünyasında yapay zekanın gözetim sistemlerine entegre edilmesi ile ev güvenliği önemli bir sıçrama kaydetmiştir. Yapay zeka gözetim kameraları, birçok yenilikçi özellik sunmakta ve insanların hizmetine sunulmaktadır. Birçok geleneksel yöntemi de kökten değiştiren yapay zeka destekli kameralar çeşitli amaçlar doğrultusunda kullanılabilmektedir.

Yapay zeka kamera çözümleri ve teknolojisi görüntü analitik teknolojisi ile donatılmış olan kamera sistemleri olarak tanımlanmaktadır. Bu çözümler görüntü verilerini analiz eder, insanları, nesneleri, araçları ve diğer tüm nesneleri tanımlar ve takip eder.

Yapay zeka destekli kamera nasıl çalışır? Yapay zeka destekli kamera nerelerde kullanılır?

AI Camera teknolojileri birçok farklı alanda kullanılabilmektedir. Mevcut akıllı kamera özelliklerinden yararlanılarak güvenlik amacı ile sinemada ya da eğlence amaçlı olarak bireysel olarak da kullanılmaya uygun bir teknolojidir. Akıllı kamera özellikleri ile bu kameralar tarafından çekilecek olan sahneler otomatik olarak tanınır. Bu sayede ise fotoğraf çekimlerinde hızlı bir şekilde ışık ayarları yapılabilir. Ayrıca renk ayarları ve pozlama ayarları da gerçekleştirilebilmektedir.

Yapay zeka destekli kameraların kullanıldığı bazı alanlar şunlardır:

  • Güvenlik kamerası olarak endüstriyel tesislerde, mağazalarda, toplu taşıma araçlarında, halka açık alanlarda, sağlık kurumlarında, konutlarda ve tarım alanları gibi çeşitli alanlarda kullanılır.
  • Görüntü kaydedebilir.
  • Hareket algılar, yüz tanır ve çeşitli olağan dışı kabul edilen durumları tespit edebilir.
  • Güvenlik amaçlı kullanılan kameralar çeşitli yetenekleri ile görüntüleri analiz eder ve akıllı güvenlik çözüm seçenekleri sunar.
  • Finans alanından sağlık hizmetlerine birçok farklı iş alanında kullanılabilir.
  • Tarım alanında hayvanları izlemek, takip etmek gibi amaçlarla kullanılır.
  • Sağlık kuruluşlarında hastanın takibi için kullanılır.
  • Mağazalarda müşteri davranışlarını gözlemlemek ve analiz etmek için kullanılabilir.
