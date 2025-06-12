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Yapay zeka destekli özetlere editörlerden kırmızı kart! Wikipedia denemeyi durdurdu

Wikipedia, 2 Haziran’da başlatılan yapay zeka destekli madde (makale) özeti denemesini editörlerden gelen çok sayıda şikâyetin ardından durdurdu. Wikimedia Vakfı sözcüsü kararı doğruladı.

Yapay zeka destekli özetlere editörlerden kırmızı kart! Wikipedia denemeyi durdurdu
Enes Çırtlık

Wikipedia, 2 Haziran’da yapay zeka destekli madde -yani makale- özeti denemesine başlamıştı. Bu deney kapsamında, yapay zeka tarafından oluşturulan özetler, yalnızca bu özelliği kullanmayı kabul eden kullanıcılar için madde başlıklarının en üstünde gösteriliyordu.

BAZI WIKIPEDIA EDİTÖRLERİ OLUMLU KARŞILAMADI

Ancak The Verge'e göre bu uygulama, bazı editörler tarafından hoş karşılanmadı. Bir editör, bu fikre şu sözlerle karşı çıktı:

"Google'ın yapay zeka özetlerini kullanıma sunmuş olması, bizim de onları geçmemiz gerektiği anlamına gelmiyor"

yapay zeka

Nitekim editörlerden gelen çok sayıda şikâyetin ardından Wikipedia, yapay zeka destekli özet denemesini durdurdu.

Wikimedia Vakfı sözcüsü 404 Media’ya yaptığı açıklamada, 2 Haziran’da başlatılan iki haftalık yapay zeka denemesinin askıya alındığını doğruladı.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka
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