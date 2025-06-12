Yapay zeka destekli özetlere editörlerden kırmızı kart! Wikipedia denemeyi durdurdu

Wikipedia, 2 Haziran’da yapay zeka destekli madde -yani makale- özeti denemesine başlamıştı. Bu deney kapsamında, yapay zeka tarafından oluşturulan özetler, yalnızca bu özelliği kullanmayı kabul eden kullanıcılar için madde başlıklarının en üstünde gösteriliyordu.

BAZI WIKIPEDIA EDİTÖRLERİ OLUMLU KARŞILAMADI

Ancak The Verge'e göre bu uygulama, bazı editörler tarafından hoş karşılanmadı. Bir editör, bu fikre şu sözlerle karşı çıktı:

"Google'ın yapay zeka özetlerini kullanıma sunmuş olması, bizim de onları geçmemiz gerektiği anlamına gelmiyor"

Nitekim editörlerden gelen çok sayıda şikâyetin ardından Wikipedia, yapay zeka destekli özet denemesini durdurdu.

Wikimedia Vakfı sözcüsü 404 Media’ya yaptığı açıklamada, 2 Haziran’da başlatılan iki haftalık yapay zeka denemesinin askıya alındığını doğruladı.