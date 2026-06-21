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Yapay zeka dünyasında dikkat çeken transfer: Google'dan Anthropic'e geçiyor!

2024 Nobel Kimya Ödülü'nün sahiplerinden olan John Jumper, yaklaşık 9 yıldır görev yaptığı Google DeepMind'dan ayrılarak rakip şirket Anthropic'e geçecek.

Yapay zeka dünyasında dikkat çeken transfer: Google'dan Anthropic'e geçiyor!
Enes Çırtlık

2024 Nobel Kimya Ödülü'nü Demis Hassabis ile paylaşan John Jumper, Google DeepMind'daki "yaklaşık 9 yılın" ardından Anthropic'e geçiş yapacağını açıkladı.

Jumper, Google'ın kodlama araçları geliştiren ekibinin önemli bir üyesiydi.

Yapay zeka dünyasında dikkat çeken transfer: Google dan Anthropic e geçiyor! 1

ALPHAFOLD İLE NOBEL ÖDÜLÜ KAZANDI

Jumper ve Hassabis, DNA dizilimlerine dayanarak proteinlerin 3D yapısını tahmin edebilen yapay zekâ modeli AlphaFold üzerine yaptıkları çalışmalarla 2024'te Nobel Ödülü'nü kazanmıştı.

Yapay zeka dünyasında dikkat çeken transfer: Google dan Anthropic e geçiyor! 2

Öte yandan Character AI'ın kurucu ortağı Noam Shazeer da bu hafta DeepMind'dan ayrılıp OpenAI'a geçeceğini duyurmuştu.

JOHN JUMPER KİMDİR?

John Jumper, 1985'te, ABD'nin Arkansas eyaletinin Little Rock bölgesinde doğdu.

Lisans eğitimini Vanderbilt Üniversitesinde tamamlayan Jumper, Chicago Üniversitesinde doktorasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Google yapay zeka
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