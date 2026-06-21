Yapay zeka dünyasında dikkat çeken transfer: Google'dan Anthropic'e geçiyor!

2024 Nobel Kimya Ödülü'nü Demis Hassabis ile paylaşan John Jumper, Google DeepMind'daki "yaklaşık 9 yılın" ardından Anthropic'e geçiş yapacağını açıkladı.
Jumper, Google'ın kodlama araçları geliştiren ekibinin önemli bir üyesiydi.
Jumper ve Hassabis, DNA dizilimlerine dayanarak proteinlerin 3D yapısını tahmin edebilen yapay zekâ modeli AlphaFold üzerine yaptıkları çalışmalarla 2024'te Nobel Ödülü'nü kazanmıştı.
Öte yandan Character AI'ın kurucu ortağı Noam Shazeer da bu hafta DeepMind'dan ayrılıp OpenAI'a geçeceğini duyurmuştu.
John Jumper, 1985'te, ABD'nin Arkansas eyaletinin Little Rock bölgesinde doğdu.
Lisans eğitimini Vanderbilt Üniversitesinde tamamlayan Jumper, Chicago Üniversitesinde doktorasını yaptı.
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