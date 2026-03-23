Yapay zeka skandalı! Merakla beklenen kitap yayımlanmayacak

Yapay zekanın hızla gelişmesi, edebiyat ve yayıncılık dünyasında da yeni tartışmaları beraberinde getiriyor. Okuyucuların dikkatinden kaçmayan bazı şüpheli detaylar, büyük yayınevlerini bile daha önce eşi benzeri görülmemiş kararlar almaya zorluyor. Son olarak bir korku romanı, yapay zeka şüpheleri nedeniyle büyük bir krizin merkezine oturdu.

YAPAY ZEKA ŞÜPHESİ YAYIMI DURDURDU

TechCrunch'ta yer alan habere göre, yapay zekanın (AI) kullanıldığına dair endişeler üzerine "Shy Girl" adlı bir romanın yayımlanmayacağı açıklandı. Romanın Hachette Book Group tarafından bu ilkbaharda Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanması planlanıyordu.

Öte yandan, kitabın halihazırda mevcut olduğu Birleşik Krallık'ta da durdurulacağı belirtildi.

"BEN YAPMADIM, O YAPMIŞ"

Kitabın yazarı Mia Ballard ise romanını yazmak için yapay zeka kullandığını reddetti. Ballard bunun yerine, düzenleme için tuttuğu bir tanıdığını suçladı. Hukuki işlem başlatacağını belirten Ballard, ruh sağlığının tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğunu ve yapmadığı bir şey yüzünden adının lekelendiğini söyledi.