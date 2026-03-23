Yapay zeka skandalı! Merakla beklenen kitap yayımlanmayacak

Yazar Mia Ballard'a ait "Shy Girl" adlı korku romanının yapay zeka (AI) kullanılarak yazıldığına dair endişeler nedeniyle ABD'deki yayımı iptal edildi ve İngiltere'de satışının durdurulması kararı alındı. Ballard ise iddiaları reddetti.

Yapay zeka skandalı! Merakla beklenen kitap yayımlanmayacak
Enes Çırtlık

Yapay zekanın hızla gelişmesi, edebiyat ve yayıncılık dünyasında da yeni tartışmaları beraberinde getiriyor. Okuyucuların dikkatinden kaçmayan bazı şüpheli detaylar, büyük yayınevlerini bile daha önce eşi benzeri görülmemiş kararlar almaya zorluyor. Son olarak bir korku romanı, yapay zeka şüpheleri nedeniyle büyük bir krizin merkezine oturdu.

YAPAY ZEKA ŞÜPHESİ YAYIMI DURDURDU

TechCrunch'ta yer alan habere göre, yapay zekanın (AI) kullanıldığına dair endişeler üzerine "Shy Girl" adlı bir romanın yayımlanmayacağı açıklandı. Romanın Hachette Book Group tarafından bu ilkbaharda Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanması planlanıyordu.

Yapay zeka skandalı! Merakla beklenen kitap yayımlanmayacak 1

Öte yandan, kitabın halihazırda mevcut olduğu Birleşik Krallık'ta da durdurulacağı belirtildi.

"BEN YAPMADIM, O YAPMIŞ"

Kitabın yazarı Mia Ballard ise romanını yazmak için yapay zeka kullandığını reddetti. Ballard bunun yerine, düzenleme için tuttuğu bir tanıdığını suçladı. Hukuki işlem başlatacağını belirten Ballard, ruh sağlığının tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğunu ve yapmadığı bir şey yüzünden adının lekelendiğini söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'ın Kürtler çıkışına Hakan Fidan'dan uyarı geldi! Mossad'ın planı tutmadı, ABD geri adım attı Trump'ın Kürtler çıkışına Hakan Fidan'dan uyarı geldi! Mossad'ın planı tutmadı, ABD geri adım attı
Ara tatil bitti, Aydın’da öğrenciler okula döndüAra tatil bitti, Aydın’da öğrenciler okula döndü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yapay zeka roman kitap
En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

Anne ve oğlunu feci şekilde darp ettiler! Tanınmaz hale geldi: "Tehdit ediliyorum"

Anne ve oğlunu feci şekilde darp ettiler! Tanınmaz hale geldi: "Tehdit ediliyorum"

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Cinayet sonrası İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı

Cinayet sonrası İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı

3 yıl önce 100 tane aldı şimdi 300 oldu 'Sermayem yoktu, büyük faydasını gördüm'

3 yıl önce 100 tane aldı şimdi 300 oldu 'Sermayem yoktu, büyük faydasını gördüm'

Vizesiz ve yakın diye akın ettiler: Uzun kuyruklar oluştu

Vizesiz ve yakın diye akın ettiler: Uzun kuyruklar oluştu

