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Yapay zeka sokak röportajları nasıl yapılır? Yapay zeka ile sokak röportajı oluşturma rehberi

Günden güne geliştirilen ve hayatın neredeyse her alanında kullanılan yapay zeka, öğrenciler için de çalışan kişiler için de çeşitli alanlarda sıkça tercih edilmektedir. Yapay zekanın gösterdiği gelişmelerden biri de video üretme modelleri üzerine gerçekleştirilmiştir.

Yapay zeka sokak röportajları nasıl yapılır? Yapay zeka ile sokak röportajı oluşturma rehberi
Ferhan Petek

Yapay zeka, en net tanımı ile doğal zekanın aksi bir şekilde makineler tarafından görüntülenen bir zeka türüdür. Açılımı İngilizce dilindeki karşılığı olan "Artificial Intelligence" ifadesinin baş harflerinden oluşan AI olarak da bilinmektedir. Günden güne daha da geliştirilen yapay zeka teknolojisi, çeşitli görseller üretmeye yardımcı olurken hem eğlence hem de iş amaçlı kullanılabilmektedir. Birçok iş alanında çalışan insanların yerini alacağını söylense de bazı kişiler ve uzmanlar yapay zekayı insanların kullanımı için verimli ve faydalı bir sistem olarak tanımlamaktadır.

İlk kez 1950’li yıllarda en basit hali ile piyasaya sürülen ve kullanılmaya başlayan yapay zeka teknolojisi günümüzde çok ileri boyutlara ulaşmayı başarmıştır. Yapılan geliştirmeler ve çalışmalar sayesinde bugün yapay zeka ile yapılan çeşitli çalışmalar, elde edilen görseller ve videolar gerçeği ile kolaylıkla ayırt edilemez bir hale gelmiştir. Bazı insanları endişelendiren bu durum aynı zamanda insanlığın gelişimi adına önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.

Farklı yöntemler ve teknolojiler kullanılarak geliştirilen yapay zeka birçok işleve sahiptir. Makine öğrenimi, derin öğrenme teknolojisi, yapay sinir ağı, bilişsel hesaplama, grafik işlem birimleri ve ileri algoritma şeklinde isimlendirilen yöntemler ile bu işlevler gün geçtikte daha da geliştirilmektedir. Firmalar ve kişiler için son derece önemli hale gelen yapay zeka teknolojisi çok derin verileri sahip olduğu sinir ağları ile kontrol ve analiz edebilmektedir.

Son zamanlarda çeşitli sosyal medya platformlarında çok sık karşılaşılan, çoğu gerçeği ile karıştırılan videoların bazıları yapay zeka ile oluşturulmaktadır. Yapay zeka sokak röportajları son zamanların en moda videoları haline gelmiştir. Bir önceki versiyona göre daha gelişmiş olan bu videolar hem görüntülerin hem seslerin hem de senkronizasyonun daha gerçeğe yakın olduğu videolardır.

İnternette dolanan yapay zeka röportaj videoları, Google Veo 3 video üretme modeli ile hazırlanmaktadır. Daha önceki versiyonuna göre daha gerçekçi videolar üretilmesini sağlayan Veo 3 versiyonu sayesinde internette görülen birçok yapay zeka röportaj videosu gerçek zannedilmektedir. Yakın zamanda tanıtılan Veo 3 versiyonu, video üretme konusunda bir anlamda yenilik başlatmıştır.

Yapay zeka sokak röportajları nasıl yapılır?

Birçok haber sitesinde ya da sosyal medya ortamında çok sık görüntülenen yapay zeka röportaj videoları gerçek ile sıklıkla karıştırılmakta ve bazı videolar gerçeğinden çok zor ayırt edilebilmektedir. Sosyal medyada hızla yayılan ve çok izlenen yapay zeka röportaj videolarını hazırlamak aslında oldukça kolaydır.

Son zamanların en gözde akımlarından bir haline gelen yapay zeka röportaj videoları ile çeşitli insanlar, hayvanlar ya da eşyalar kullanılmakta, ortaya çıkan video görselleri gerçeğini aratmamaktadır. Bazı videoların gerçek olup olmadığı hala tartışılırken yapay zeka aracılığı ile video üreten kullanıcıların sayısı günden güne artış göstermektedir.

Çeşitli adımlar uygulanarak yapay zeka sokak röportajı videoları üretebilmek mümkün olur. Yapay zeka ile sokak röportajı oluşturma rehberine göre önce Google AI paketlerinden birine sahip olunması gereklidir. Adımlar şu şekilde ilerler:

  • Google hesabına giriş yapılır.
  • Google AI Pro aboneliği alınır.
  • Gemini üzerinden Veo üreticisine ulaşılır.
  • İstenilen videonun içeriğini açıklayan ayrıntılı bir metin yazılır ve video oluşturulur.
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