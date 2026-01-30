HABER

Yapay zeka videoları ile 33 kişiyi 15 milyon lira dolandırdılar

Yozgat'ta ürettikleri yapay zeka videoları ile 33 kişiyi yaklaşık 15 milyon lira dolandıran şüpheliler yakalandı. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Yozgat merkezli Antalya, Hatay ve Ankara'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda yapay zeka ile ürettikleri videolarla yaklaşık 33 kişiyi dolandırıp, 15 milyon haksız kazanç elde eden 9 şüpheliyi yakaladı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ DOLANDIRICILIK

Yozgat merkezli yürütülen soruşturma kapsamında Antalya, Hatay ve Ankara'da gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

30 Ocak 2026
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

